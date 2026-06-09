FOSSiBOT F115 Ultra : un smartphone durci avec un télémètre laser de 1 200 m

FOSSiBOT F115 Ultra : Le nouveau couteau suisse des smartphones durcis débarque avec un télémètre laser de 1 200 m

Le marché des smartphones durcis franchit un nouveau cap. FOSSiBOT vient de dévoiler son tout dernier fleuron : le F115 Ultra. Conçu pour les professionnels du terrain, les amateurs d’outdoor et les techniciens exigeants, cet appareil ne se contente pas d’être ultra-résistant. Il intègre de véritables outils de mesure professionnels, transformant le traditionnel téléphone en un équipement d’inspection redoutable.

Voici un tour d’horizon de ce monstre de technologie, taillé pour les environnements extrêmes.

Des outils professionnels embarqués : Imagerie thermique et laser longue portée

La grande force du F115 Ultra réside dans ses fonctionnalités de détection avancées, directement intégrées au châssis.

– Caméra thermique haute performance : Elle permet de visualiser l’invisible en détectant les variations de température. Un atout majeur pour le diagnostic de bâtiments (pertes thermiques), l’inspection d’équipements électriques, la recherche et le sauvetage, ou encore l’observation de la faune nocturne.

– Télémètre laser de 1 200 mètres : Plus besoin de s’encombrer d’appareils de mesure supplémentaires. Ce télémètre intégré calcule les distances jusqu’à 1,2 km avec une haute précision. Idéal pour la topographie, les chantiers de construction ou la planification d’itinéraires en pleine nature.

» Le F115 Ultra incarne notre vision du smartphone durci comme véritable outil professionnel « , souligne Joanna Chen, Responsable marketing chez FOSSiBOT. » En combinant imagerie thermique, télémétrie longue portée, vision nocturne et une autonomie exceptionnelle, nous avons créé un appareil capable d’accompagner les utilisateurs dans des environnements exigeants où les smartphones ordinaires ne peuvent tout simplement pas opérer. »

Une configuration photo polyvalente, de jour comme de nuit

Pour documenter les interventions ou capturer des souvenirs d’excursion, FOSSiBOT n’a pas lésiné sur les capteurs. Le bloc photo arrière et le capteur avant se divisent ainsi :

Capteur Résolution Utilité principale Capteur principal 50 MP Photos du quotidien et paysages nets Vision nocturne infrarouge 64 MP Clarté totale dans l’obscurité la plus complète Capteur thermique Dédié Cartographie thermique et détection de chaleur Caméra frontale 32 MP Selfies et appels vidéo professionnels

Autonomie XXL : 20 000 mAh pour tenir plusieurs jours

C’est souvent le point noir des smartphones en mission isolée, mais pas ici. Le F115 Ultra embarque une imposante batterie de 20 000 mAh. De quoi tenir plusieurs jours d’affilée en utilisation intensive sans approcher une prise de courant. Et pour ne pas perdre de temps, l’appareil est compatible avec la charge rapide 33W.

Performances et fluidité au rendez-vous

Robuste ne veut pas dire rustique. Le F115 Ultra propose une fiche technique moderne pour assurer un confort d’utilisation optimal :

– Écran : Une dalle de 6,78 pouces FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité parfaite, le tout protégé par un verre Corning® Gorilla® Glass hautement résistant aux rayures et aux chocs.

– Performances : Un processeur gravé en 6 nm compatible 5G qui garantit la rapidité du multitâche, que vous soyez en train de streamer, de consulter des cartes 3D ou d’analyser des images thermiques.

Prix et disponibilité

Le FOSSiBOT F115 Ultra est d’ores et déjà disponible à l’échelle internationale. Vous pouvez vous le procurer :

– Sur le site officiel de FOSSiBOT au tarif de 699,99 $.

– Sur le site de la Fnac au prix public de 639 €, actuellement proposé à un prix de lancement promotionnel de 549,99 €.