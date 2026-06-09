UGREEN NASync DXP GT : performance et rapidité

UGREEN lance la série NASync DXP GT : Des serveurs NAS ultra-rapides pour un cloud privé souverain

Face à l’explosion constante des volumes de données et à la hausse des coûts des abonnements cloud tiers, la souveraineté numérique devient un enjeu majeur. C’est dans ce contexte que le géant des accessoires technologiques UGREEN passe à la vitesse supérieure en annonçant le lancement de sa nouvelle génération de serveurs NAS hautes performances : la série NASync DXP GT.

Conçue comme une alternative sécurisée aux géants du cloud, cette gamme offre un espace privé, ultra-rapide et accessible de partout, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels et les technophiles.

Deux modèles pour s’adapter à tous les profils

Pour répondre précisément aux besoins de stockage de chacun, la série se décline en deux versions complémentaires :

Le NASync DXP4800 GT (4 baies) : Véritable monstre de puissance pour les professionnels, les photographes et les vidéastes. Il offre jusqu’à 144 To de capacité brute, embarque une double connectivité 10 GbE et dispose d’un lecteur de cartes SD en façade pour un déchargement immédiat des fichiers volumineux (flux 4K/8K).

Le NASync DXP2800 GT (2 baies) : Plus compact mais tout aussi robuste, ce modèle propose jusqu’à 80 To de stockage. Il est taillé sur mesure pour les particuliers, les indépendants et les foyers connectés qui souhaitent centraliser et sécuriser leurs données du quotidien.

Puissance brute et flux de travail accélérés : Merci AMD Ryzen

Au cœur de ces boîtiers bat une architecture solide : le processeur AMD Ryzen Embedded R2514 (4 cœurs / 8 threads). Conçue pour tourner en continu, cette puce gère de front les tâches les plus lourdes sans le moindre ralentissement.

L’expérience utilisateur franchit un cap grâce à plusieurs arguments de poids :

Zéro latence en montage vidéo : Avec ses deux ports réseau 10 GbE (sur le modèle 4 baies), les créateurs peuvent directement monter leurs fichiers vidéo haute résolution (4K et 8K) stockés sur le NAS, sans avoir besoin de les transférer localement.

Intégrité des données : La gamme prend en charge la mémoire ECC (correction d’erreurs à la volée, module vendu séparément), garantissant une fiabilité maximale à long terme.

Flexibilité totale : Les serveurs sont compatibles avec les disques SATA traditionnels, mais aussi avec les technologies ultra-rapides U.2 et M.2 NVMe (vendus séparément).

Plus qu’un espace de stockage, un hub pour la Smart Home

La force de la série NASync DXP GT réside également dans sa polyvalence logicielle sous le système évolutif UGOS. Capables de gérer le transcodage vidéo ou le déploiement de conteneurs Docker, ces NAS se transforment en serveurs multimédias ou domotiques complets. Ils permettent de faire tourner simultanément des services populaires comme Home Assistant, Plex ou Paperless.

De plus, UGREEN introduit l’application Surveillance Center, une solution logicielle dédiée à la gestion centralisée des caméras de sécurité, permettant de gérer les enregistrements et de consulter les flux vidéo en direct à distance.

Une stratégie de gamme claire pour UGREEN

Le lancement de la gamme DXP GT marque une structuration importante de l’offre de la marque autour de trois piliers bien distincts :

La série DH : L’essentiel pour un usage domestique et quotidien. La gamme DXP (dont fait partie la série GT) : Destinée aux utilisateurs exigeants en quête de vitesse, de puissance et d’usages intensifs. La lignée iDX (à venir) : Qui introduira une gestion de données de nouvelle génération propulsée par l’intelligence artificielle (non disponible en France pour le moment).

Prix et disponibilité (avec une offre de lancement)

La série UGREEN NASync DXP GT est disponible dès aujourd’hui sur la boutique officielle de la marque et sur Amazon aux tarifs suivants :

NASync DXP4800 GT (4 baies) : Prix public conseillé de 659,99 €

NASync DXP2800 GT (2 baies) : Prix public conseillé de 509,99 €

Bon à savoir : À l’occasion de ce lancement, UGREEN propose une remise immédiate de 10 % sur les deux modèles, valable aussi bien sur sa boutique officielle que sur Amazon. Une excellente opportunité pour sauter le pas du cloud privé.