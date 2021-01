Move Ultimate, la petite bombe de BleuJour

Move Ultimate, c’est le nouveau mini PC gaming signé de la marque toulousaine BleuJour. Il embarque des composants puissants et de choix dans un volume très réduit. Mini PC certes, mais cette petite bombe flirte avec les performances d’un grand. Nous l’avions aperçu en mars 2020, et l’avons finalement entre les mains.



Evolutive et nomade, voilà comment on peut définir cette mini tour conçue autour de la plateforme modulaire et évolutive Intel NUC Elements Extreme. Ce boitier proposé par BleuJour avait été dévoilé lors de la présentation du NUC Elements Extreme au début de la pandémie en mars 2020 et il avait attisé notre curiosité.

Cette petite machine (38,5 x 18 x 23 cm pour 3 kg) a été pensée pour les joueurs. A ce titre, elle embarque une carte graphique long format plutôt musclée de type AMD Radeon ou Nvidia GTX/RTX au choix (une GeForce RTX 2070 Super dans notre exemplaire).

En fait, le Move Ultimate se construit à la carte avec le choix de l’OS (Linux Mint ou Windows 10 Pro). La mémoire DDR4 de 16 Go et peut monter à 32 ou 64 Go. 3 processeurs sont proposées : core i5, i7 et i9.

Le stockage est assuré par un SSD M.2 NVMe de 1 ou 2 To, et 2 autres slots peuvent accueillir d’autres SSD de 256, 512 Go, 1 ou 2 To. De quoi voir venir…

Le chassis, tout en aluminium, est équipé d’une alimentation de 650 ou 750W. Il intègre quatre ports USB 3.1 gen 2, deux ports USB Type-C Thunderbolt 3 et une sorte audio jack 3.5 mm/ optique S/PDIF. Côté réseau, deux ports Ethernet Gigabit s’ajoutent au WiFi 6 (AX200) et au Bluetooth 5.0.

Le refroidissement est assuré par 2 larges ventilos très silencieux fixés sur la partie haute du boitier, lui-même largement alvéolé pour assurer un excellent flux d’air.

Le boitier s’ouvre en ôtant 4 vis à l’aide des tournevis fournis. Il est ainsi très simple de faire évoluer la machine en changeant la carte graphique par exemple.

Derrière la carte graphique, on aperçoit le Compute Element qui est en fait le cœur du PC. Il reçoit le processeur – Intel Core de 9e génération de série H (i5-9300H, i7-9750H et i9-9980HK) -, deux slots M.2 (compatibles SATA-3) pour le stockage SSD au format PCIe NVMe et deux slots pour de la mémoire SODIMM DDR4.

Le packaging, outre le PC, un câble HDMI 4K de 70 cm de long et la notice très succincte, contenait 2 tournevis Alen ainsi qu’un long tapis de souris frappé du logo Ultimate. Sympa Bleujour !

En fonction des options choisies, le coût du Move Ultimate va de 1 150 € à 5 350 €… Dans ce dernier cas, on dispose d’un core i9, de 64Go de RAM, de 3 x 2 To de SSD, d’une carte graphique GeForce RTX 3090, d’une alim de 750 W, le tout tournant sous Windows 10 Pro. Une vraie machine de guerre.

Une fois sous tension, le Move Ultimate s’avère d’une discrétion peu commune eu égard à sa puissance. Les ventilos ne tournent à haute vitesse que lorsque la carte graphique est très sollicitée, soit en pleine action lors d’un jeu. Les quelques décibels supplémentaires ne dérangeront jamais le joueur au visage crispé en train d’abattre des hordes d’ennemis, ou en plein décollage d’un Cessna 172 Skyhawk ou encore d’un Boeing 787-10 Dreamliner !

Bien entendu, nous avons passé la machine en notre possession entre les fourches caudines de plusieurs logiciels de benchmark du marché :

Et nous avons aussi lancé quelques jeux sur un écran Samsung C34J791WTU de 34″ :

Même pour un non gamer, l’utilisation d’une petite machine très puissante comme ce Move Ultimate est un vrai plaisir. On en vient presque à apprécier Windows (Rhôôô, je plaisante…) et jouer avec les réglages vidéos les plus hauts procure des sensations particulièrement plaisantes car on s’immerge vraiment dans le jeu.

Utilisateur de Mac depuis près de 15 ans, le Move Ultimate sera mon prochaine PC… C’est dire !

Caractéristiques techniques

Processeur Intel Core i5-9300H 4 Cœurs – 8 Threads 8Mb Cache, 2.40-4.10GHz

Intel Core i7-9750H 6 Cœurs – 12 Threads 128Mb Cache, 2.60-4.50GHz

Intel Core i9-9980HK 8 Cœurs – 16 Threads 16Mb Cache, 2.40-5.00GHz Mémoire Soddim DDR4, 16 Go extensible jusqu’à 64 Go Carte vidéo Intel Graphic UHD 630 PCIe X16 Slot Compatible Carte Graphique 30cm Stockage SSD M.2 PCIe NVMe

Option 2 x SSD M.2 2280, compatible Raid 0, 1 Réseau Réseau 10/100/1000 Mbit/s (i219-LM / i210-AT)

Intel WiFi 6 AX200

Bluetooth 5.1 Ports E/S 2 x RJ-45, 4 x USB 3.1 Gen 2, 1 x HDMI 2.0a

1 x 3.5 Audio / TOSLINK, 2 x Thunderbolt 3 Bloc d’alimentation 650W Gold / 750W Gold Boitier Aluminium Dimensions 38,5 x 18 x 23 cm Poids 3 kg Garantie 3 ans