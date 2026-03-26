Kubb Essentiel : Le retour de l’icône toulousaine

Il y a 12 ans, le premier Kubb bousculait les codes de l’informatique avec son design en forme de cube parfait. Aujourd’hui, la marque (propriété de l’entreprise toulousaine BleuJour) ouvre un nouveau chapitre. Plus qu’une simple mise à jour, le Kubb Essentiel est une réinvention profonde de ce mini-PC devenu culte.

Un design plus intelligent

Le Kubb ne change pas de silhouette (toujours ses 12 cm de côté), mais il gagne en ergonomie. Fini les branchements à l’aveugle : la nouvelle façade offre désormais un accès direct aux connectiques essentielles. Autre détail qui compte : l’antenne Wi-Fi est désormais totalement intégrée au châssis, épurant encore davantage cette pièce de design.

La maîtrise du « sur-mesure »

La grande nouveauté se cache sous le capot. Kubb intègre désormais une carte mère propriétaire, conçue et fabriquée par la marque elle-même.

Pourquoi c’est important ? Cela permet une optimisation totale de la gestion thermique et une fiabilité accrue. En maîtrisant son architecture de bout en bout, Kubb s’assure que chaque composant donne le meilleur de lui-même.

Taillé pour l’IA et le futur

Le Kubb Essentiel n’est pas là que pour faire de la figuration sur votre bureau. Il embarque les dernières technologies pour répondre aux besoins de 2026 :

Puissance Intel : Équipé des processeurs Intel® Core™ Ultra et de graphismes Intel® Arc™, il est prêt pour les tâches créatives et professionnelles exigeantes.

Prêt pour l’IA : Grâce à ses capacités d’accélération dédiées, il gère efficacement les outils d’intelligence artificielle (automatisation, création assistée) en local.

Connectivité éclair : Avec l’arrivée du Wi-Fi 7, la latence est réduite au minimum, idéal pour le travail collaboratif et le cloud.

En bref : Ce qu’il faut retenir

Format : Cube de 12 cm.

Cœur : Processeurs Intel® Core™ Ultra (5 ou 7).

Mémoire : 16 Go DDR5 (extensible à 96 Go).

Affichage : Supporte jusqu’à 4 écrans simultanément.

Couleurs : Source (Blanc), 12 (Bleu), Graphite, Bronze (Édition limitée)

Prix : À partir de 895,00 € TTC.

L’avis de la rédaction

Le Kubb Essentiel réussit le pari de rester fidèle à son ADN tout en devenant une bête de travail moderne. C’est l’ordinateur idéal pour ceux qui cherchent la performance sans sacrifier l’esthétique de leur espace de travail.