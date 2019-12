AnalogDigit convertit vos anciens supports analogiques

AnalogDigit s’avère une excellente, si ce n’est la meilleure solution pour redonner vie aux souvenirs que recèlent vos anciens films, disques et cassettes vidéo ou audio…

Qui ne conserve pas de vieux Super 8, quelques VHS, ou encore une collection de cassettes audio enregistrées pendant son adolescence ? Garder la mémoire des émotions qu’ils contiennent, c’est se dire qu’un jour, sûrement, on les regardera ou on les écoutera avec tellement de plaisir et une pointe de nostalgie… et même pour ceux qui disposent encore des platines, magnétoscopes et autres projecteurs pour utiliser ces anciens supports, se pose à l’évidence le problème de leur pérennité. AnalogDigit a été créé pour aider tous ceux qui veulent exploiter ces vieux formats analogiques tout en optimisant leur qualité grâce au numérique.

Quels supports sources ?

Films 8 mm ou Super 8

Cassettes Vidéo (VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, Vidéo 8, HI8, Digital 8, Mini DV)

Cassettes audio

Disques Vinyles

Formats cibles ?

MP4

AVI-DV (pour le montage)

FLAC

MP3

Le délai ?

De 10 à 12 jours de délai de réalisation

AnalogDigit s’est équipé des dernières technologies de numérisation, ainsi, leurs techniciens vont supprimer les bruits parasites des cassettes audio et des vinyles, corriger la colorimétrie des films et des VHS pour, au final, obtenir un nouveau master numérique durable, afin de profiter longtemps des images et des sons ainsi optimisés.

Même si la mode est au vintage, disposer d’une version numérique des cassettes que l’on a mis des heures à réaliser dans sa jeunesse, est une sécurité et une garantie de durabilité.

Et pour quel prix ?

Voici quelques exemples de tarifs :

1 bobine super 8 de 15m pour 5,25€

45T 6,00 €, 33T 12,00 €, 78T 15,00 € (réductions à partir de 5)

12,00€ la cassette audio

A partir de 15€ la VHS de 45 minutes

AnalogDigit vous restitue vos différents supports sources, et livre les fichiers numérisés selon vos préférences :

Clé USB jusqu’à 128 Go

Cartes SD jusqu’à 1 To

Disque dur USB de 160 Go à 4 To

Lien de téléchargement

Plus d’informations sur le site de AnalogDigit

Partager : Tweet