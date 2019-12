devolo Access Point One : un coup de fouet à votre Wi-Fi

Vous soufrez d’un WiFi trop lent ? D’une mauvaise couverture ? L’Access Point One de devolo donne un véritable coup de fouet à votre Wi-Fi, offre suffisamment de ports LAN pour les appareils multimédia et s’installe rapidement et facilement.

Devolo propose l’Access Point One, une point d’accès ultra-rapide, et une excellente solution tout-en-un pour des connexions Wi-Fi et LAN hyper puissantes.

Ce point d’accès au design moderne et plutôt élégant, s’intègre facilement dans un réseau existant en le branchant sur un port LAN. Il fournit ensuite du Wi-Fi très haute vitesse jusqu’à 1 733 Mbps (4×4 MIMO) en 802.11ac et jusqu’à 300 Mbps en 802.11n (2×2 MIMO). Six antennes au total créent une forte couverture Wi-Fi dans les bandes 5 GHz et 2,4 GHz.

Parfait pour une bonne expérience multimédia : du streaming vidéo de la plus haute qualité au jeu en ligne ultra-rapide.

Quatre ports LAN pour les appareils multimédia

Avec l’Access Point One, devolo va encore plus loin en proposant à un tarif particulièrement attractif, du Wi-Fi haut débit et un switch 4 ports. Les appareils peuvent ainsi être intégrés dans un réseau domestique à l’aide des quatre ports Fast Ethernet. La meilleure façon de connecter des appareils tels qu’une smart TV ou des consoles de jeux à Internet. Le port Gigabit supplémentaire est destiné à être connecté à la prise réseau. Le devolo Access Point One est donc parfaitement adapté à chaque domaine du Home Entertainment.

Vraiment plug-and-play

L’installation s’avère des plus simples :

Il suffit de raccorde l’Access Point devolo à la prise de courant et au bloc d’alimentation qui l’accompagne puis de connecter le port gigabit du point d’accès à la prise réseau via un câble LAN.

Heu… C’est tout !

Bien entendu, la fonction WPS peut être utilisée pour prendre en charge les données d’accès Wi-Fi du routeur et configurer un réseau Wi-Fi unifié dans toute la maison.

Nul besoin d’être un spécialiste de la technologie réseau. Rapide, sans stress et complet : c’est ainsi que le devolo Access Point One diffuse l’Internet haute vitesse dans toute maison.

Le devolo Access Point One est disponible en magasins et en ligne sur Amazon, pour 119.90€.

