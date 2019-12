La sélection de Noël de Audio-Technica

La célèbre marque japonaise Audio-Technica développe une variété de produits audio, platines et microphones professionnels, des casques pour tout genre d’application, de l’audiophile au voyageur occupé. Les principes sonores de base sont issus d’années de production d’équipements audio professionnels pour un grand nombre d’artistes de Justin Timberlake à Elton John. Voici une petite sélection à recommander au Père Noël…

Intras True Wireless ATH-CKS5TW

Confortables, stables et très isolants grâce aux embouts auriculaires exclusifs, ils offrent aussi une reproduction des hautes fréquences supérieure améliorant la performance audio.

L’excellente autonomie de la batterie autorise une écoute jusqu’à 15h en une seule charge. Le boîtier permet une recharge additionnelle de 30 heures, soit un total de 45 heures d’autonomie. Des boutons sont situés sur chaque oreillette afin de contrôler la musique, les appels et le volume sans toucher son Smartphone.

L’application mobile Audio-Technica Connect permet de vérifier le niveau de la batterie, régler les paramètres, contrôler la lecture, choisir ses codecs favoris et localiser les écouteurs s’ils sont égarés.

Les ATH-CKS5TW sont disponibles en finition noire classique pour 159€.

Intras True Wireless ATH-CK3TW

Les nouveaux écouteurs ATH-CK3TW rendent le True Wireless encore plus accessible au plus grand nombre. Les transducteurs de 5,8 mm offrent une performance remarquable pour leur petite taille, tandis que les embouts intra-auriculaires en silicone doux assurent un ajustement naturel et une bonne isolation sonore.

Pensés pour une utilisation facile et pratique lors des déplacements, les deux modèles proposent un contrôle audio par capteur sensitif ainsi que des surfaces tactiles sur chaque oreillette pour gérer les appels et le volume.

La batterie des ATH-CK3TW permey une écoute jusqu’à 6 heures, et le boîtier ajoute une recharge additionnelle de 24 heures.

Une fonction spéciale de basse latence, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus permet de regarder les dernières sorties vidéo, en streaming sans décalage sonore.

Compatibles avec les codecs aptX et SBC, ils sont disponibles en quatre finitions : noire, blanche, bleue ou rouge, pour 99€.

Platine disque AT-LP5X



La platine AT-LP5X a été conçue en s’inspirant de la très populaire AT-LP5 et dispose d’un grand nombre d’améliorations et d’ajouts, dont la cellule stéréo à double aimant mobile AT-VM95E, nouvelle génération de la cellule légendaire AT95E.

L’AT-VM95E est pré-montée sur un porte-cellule AT-HS6, permettant une configuration optimale dès la sortie de l’emballage. La compatibilité avec d’autres diamants issus de la gamme VM95 permet de faire évoluer la cellule pour atteindre des performances audio exceptionnelles.

Le moteur a entraînement direct régulé par servo commande à quartz assure désormais un démarrage rapide et une utilisation silencieuse. Cela permet la lecture de 33 et 45 tours, mais également de 78 tours (cette dernière requiert l’ajout du diamant AT-VM95SP, vendu séparément).

L’AT-LP5X est munie d’un préamplificateur intégré commutable line/phono pour bobine mobile et aimant mobile. Cela permet de se connecter directement à un ordinateur, une chaîne stéréo, des enceintes actives et d’autres composants sans étage phono spécifique (une approche « Plug and Play » assure une utilisation immédiate dès la sortie de son emballage). La sélection de cellules MM/MC permet d’intervertir facilement entre bobines et aimants mobiles. Une autre amélioration concernant la AT-LP5X est l’alimentation externe en électricité aidant à réduire les parasites sur la chaine du signal pour fournir un son plus clair. Et malgré son style d’inspiration classique, l’ATLP5X est une platine moderne et dispose d’une sortie USB complétant sa liste de caractéristiques et permettant de numériser une collection de vinyles.

Un câble connectant la platine à un PC est inclus, tout comme un lien pour télécharger gratuitement le logiciel Audacity pour convertir ses disques en MP3, WAV et autres formats numériques.

Elle présente une finition lisse, noire et mate. Les accessoires inclus sont : un tapis antichocs de 5 mm d’épaisseur, un capot de protection contre la poussière et une paire de câbles RCA.

Cette platine AT-LP5X est disponible pour 399€.

