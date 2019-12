Les idées cadeaux de Pure pour un Noël en musique

Pure, la plus grande marque de radio numérique au monde, présente un large choix de différentes gammes de radios design, d’enceintes intelligentes ou d’adaptateurs pour voiture, afin que Noël se fête assurément en musique.

Pure StreamR : l’enceinte portable Bluetooth avec radio DAB+ et commande Alexa.

La StreamR laisse le soin aux animateurs radio de mettre de l’ambiance pour les fêtes de Noël. Pure combine la radio numérique avec l’écoute de musique en mode portable grâce au Bluetooth, avec en prime des fonctionnalités intelligentes, telles que des commandes Alexa, pour une expérience d’écoute encore plus riche.

Grâce à un son puissant à 360° qui remplit une pièce, associé à 15 heures d’autonomie avec une charge complète, StreamR permet de fêter Noël depuis n’importe où.

Comptez 199,99 €

Pure Siesta Charge : le radio-réveil avec chargeur sans fil de smartphone et Bluetooth.

Pour commencer l’année avec de bonnes habitudes : se réveiller à l’heure, frais et regonflé à bloc, avec un smartphone lui aussi rechargé ! Car Pure Siesta Charge est un radio-réveil avec un gros plus : le chargement sans fil.

Pour les gros dormeurs, le Siesta Charge augmente le volume du son jusqu’à ce qu’on l’éteigne. Et une fois que l’on est levé et sorti du lit, on peut continuer à écouter sa playlist de Noël préférée, car il est prouvé qu’écouter de la musique le matin améliore l’efficacité, la créativité et le bien-être tout au long de la journée.

Comptez 149,99 €

Pure Highway 600 : pour une écoute facile de la radio numérique en voiture.

Quelles que soient les musiques de Noël que l’on préfère, autant s’assurer que l’on puisse les écouter lorsque l’on roule pendant la périodes des fêtes, avec l’adaptateur DAB+ Pure Highway 600. Que l’on décide de se l’offrir à soi-même ou à un proche qui n’a pas encore un autoradio DAB+ dans sa voiture, le Highway 600 est dans tous les cas facile à installer et à faire fonctionner avec un système audio existant.

L’adaptateur propose en plus la connectivité avec Spotify, des alertes sur le trafic, un kit main-libre ainsi que le contrôle vocal de l’assistant personnel d’un smartphone. Au point que l’on se demande comment on a pu vivre sans lui !

Comptez 179,99 €

Pure Move T4 : la radio DAB+ et FM personnelle de poche rechargeable avec Bluetooth et haut-parleur intégré.

Move T4 est une radio DAB+ et enceinte Bluetooth personnelle de poche qui prouve que les meilleures choses sont souvent petites. Conçue pour être très compacte et facile à prendre en main, elle est suffisamment petite pour être emportée facilement lors des sorties festives, d’autant plus que son écran est en verre trempé résistant aux chocs et protégé des rayures.

Avec un son optimisé pour l’écoute rapprochée, il est possible de profiter de tous les détails sonores sans distorsion grâce au haut-parleur 4W RMS ultra-compact mais puissant. Et n’oublions pas les 15 heures d’autonomie, suffisantes pour durer toute la fête.

Comptez 179,99 €

Pure Evoke H6 : la radio stéréo DAB+ et FM avec Bluetooth et écran couleur.

L’Evoke H6 est une radio méticuleusement fabriquée à la main et perfectionnée pour offrir la meilleure expérience audio possible. Avec une finition haut de gamme, cette radio portable DAB+ et FM est l’appareil audio idéal pour toutes les pièces de la maison. De quoi profiter pendant les fêtes d’un son cristallin pour la radio numérique, les podcasts et la musique en streaming via Bluetooth.

La radio est dotée de fonctions supplémentaires telles qu’une minuterie de cuisine (personne n’aime les tartes brûlées), une double alarme et des informations sur les programmes en écoute sur son écran en couleur. Avec l’Evoke H6, on peut apprécier une qualité de son puissante partout dans la maison ou brancher simplement une paire d’écouteurs pour profiter seul dans un coin confortable de ce moment si précieux.

Comptez 249,99 €

