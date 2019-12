Qualcomm annonce la 1ère plateforme Extended Reality 5G

C’est au cours du « Snapdragon Tech Summit 2019 » que Qualcomm dévoile de nouvelles plateformes dédiées à la réalité étendue (XR) : XR2 5G !

La réalité étendue (XR) est un terme générique qui englobe la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), la réalité mixte (MR) et tout le reste…

La vision de Qualcomm pour la XR est de proposer des casques audio épurés qui transformeront les expériences de consommation quotidiennes et de nombreux marchés verticaux, de la fabrication industrielle et de la santé à l’éducation et à la vente au détail.

Qualcomm envisage la convergence du smartphone, du casque VR mobile et des lunettes AR en un seul portable XR.

XR pourrait remplacer tous les autres écrans de notre vie, comme nos téléviseurs, et pourrait ainsi devenir l’une des plates-formes informatiques les plus répandues et les plus « disruptives » au monde, à l’instar du smartphone actuel.

La plate-forme Qualcomm Snapdragon XR2 est la première plate-forme de réalité étendue (XR) au monde à être prise en charge par la 5G. Elle combine les innovations de Qualcomm en matière de 5G et d’IA avec sa technologie XR, inaugurant ainsi une ère nouvelle de l’informatique mobile, plus immersive, plus intelligente et plus connectée. Cette plate-forme de qualité premium dévoile des fonctionnalités personnalisées et propose de nombreuses nouveautés qui peuvent être adaptées à la réalité augmentée (AR), à la réalité virtuelle (VR) et à la réalité mixte (MR).

A suivre…

Plus d’infos sur le site de Qualcomm

