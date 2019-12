[Test] Orbi RBR20: l’efficacité du wifi Orbi abordable

Orbi s’est fait un nom dans le domaine du Wifi. Ses bornes à la forme de grand vase immaculé auréolé d’un contour à LED, ont trouvé leur place dans les foyers qui les ont adoptés, de par leur efficacité, leurs performances et simplicité de configuration. Mais il faut avouer qu’il faut y mettre le prix, et tout le monde ne possède pas une propriété de plus de 400m2. Orbi a écouté ses utilisateurs et proposent dorénavant un modèle plus petit et à la portée plus réduite, mais tout de même performant, le petit frère RBR20.

Il a tout de son grand frère

Orbi est une famille nombreuse, très nombreuse. Entre ses routeurs seuls (RBRxx), ses kits routeur et satellites (RBKxx) et juste les satellites, (RBSxx), vous avez de quoi mettre en place une configuration complète et surtout qui arrosera tout votre domicile sans perte de signal. Dans notre cas, l’Orbi RBR20, est tout simplement le petit frère de la famille. Prenez le grand frère, le RBR50 et vous le réduisez de moitié. Même esthétique, même couleur, même surface bleutée sur le dessus. Famille des RBR oblige, il est tout seul dans sa boite, sans satellites, mais fourni avec tous les accessoires dont vous aurez besoin pour le configurer et l’installer.

Le RBR20 est beau dans cette livrée blanc nacré, et surtout se fera totalement oublier dans votre environnement. Plus besoin d’afficher honteusement votre box internet assez moche, vos visiteurs ne sauront même pas ce que c’est. Nous avions déjà été conquis par le RBK50 qui, malgré sa taille, sait se faire oublier. Du haut de ses 15 cm, le petit frère ne se fera même pas remarquer.

Coté connectique, c’est simple et complet à la fois. Vous trouverez à l’arrière le bouton de synchronisation qui permet de synchroniser votre routeur avec un satellite, un port RJ45 réservé à votre box internet, un port RJ45 réservé à tout autre périphérique réseau, un bouton ON/OFF, la prise secteur et un orifice Reset en cas de problème. Et c’est tout. Si on aurait aimé un plus grand nombre de ports Ethernet, il faut avouer qu’on manque de place à l’arrière du RBR20, tellement l’appareil est petit, on n’aurait pas su où les caser. On fera avec, et si besoin, un simple switch Ethernet augmentera le nombre de ports.

Sous le capot, des écopes de refroidissement pour laisser échapper la chaleur émise par le routeur. Sur le dessus un couvercle entouré d’un liseré de LED qui vous donnera les informations concernant le démarrage et le fonctionnement du routeur.

Et comment ça s’installe ?

Là on arrive dans ce qui est sans doute le gros point fort d’Orbi, l’installation et la configuration. En effet, pour installer votre routeur, il suffira de télécharger une application dédiée, qui s’occupera de tout. Si la création d’un compte a toujours un côté rébarbatif, il vous sera utile par la suite si vous avez besoin de contacter le SAV, ou d’ajouter tout autre produit Orbi.

Une fois créé, il suffit de brancher le RBR20. Mise sous tension, branchement de votre box internet à la prise jaune à l’arrière, et c’est parti. L’application vous guide dans la découverte de votre matériel, et vous proposera différentes pages pour arriver à configurer le routeur pour votre chez vous. En plus de l’application, vous serez également guidé lors de la configuration par une série de led sur le dessus de l’appareil : l’anneau lumineux passera en blanc, puis en violet et enfin en bleu continu indiquant qu’il est prêt et finira par s’éteindre pour ne pas vous déranger. Si ce halo lumineux est très agréable de jour, il peut être très gênant la nuit, car relativement puissant. C’est une bonne idée qu’il s’éteigne. En revanche il est arrivé qu’il ait perdu la connexion avec la box (qui avait redémarré toute seule en pleine nuit), et vous voilà avec un joli halo violet en plein milieu de la nuit. Un conseil, ne dormez pas dans la même pièce.

La configuration peut également se faire manuellement. Le SSID et le mot de passe de votre modèle se trouvant sous le routeur, il suffit de vous y connecter manuellement et ensuite de lancer l’application.

Fidèle lui-même, Orbi fait tout pour vous simplifier la vie. La configuration se fait pas à pas, il suffit de suivre les différents écrans et tout se passe à merveille. Ce n’est pas le premier Orbi que nous testons, et à chaque fois c’est la même bonne surprise, la configuration est simple, accessible à tout le monde. Une fois installé, l’application vous offre tout un panel de fonctionnalités vous permettant de surveiller ou configurer votre Orbi. En revanche on remarque toujours le même problème sur tous les Orbi : la liste des appareils connectés. En effet si certains appareils renvoient leur nom correctement, d’autres sont totalement incompréhensibles et ne vous permettent pas de savoir de quel appareil il s’agit.

Et ça marche vraiment ?

Oh que oui ça marche. Autant vous dire tout de suite, si vous utiliser l’Orbi à la place du Wifi de votre box, vous ne reviendrez plus en arrière. Le secret de ces performances ? Son système Wifi tri-bandes. En effet, pour fournir une couverture Wi-Fi haut-débit et longue portée partout chez vous, le RBR20 se base sur un système Wifi à trois bandes (Tri-bande 802.11a/b/g/n/ac, AC2200 (866 + 866 + 400Mbps), MU-MIMO).

Voilà comment cela fonctionne : en fonction de leur compatibilité, vos appareils se connecteront soit sur le canal 2,4Ghz avec un débit de 400Mbps, soit sur le canal 5Ghz avec un débit de 866Mbps, soit les deux, via deux des trois antennes. La troisième antenne sera utilisée lors des communications entre routeur et satellites Orbi, si par la suite vous vous en procurerez pour augmenter votre couverture Wifi.

Si théoriquement, les débits sont donnés pour 2,2 Gbit/s, la réalité est tout autre. Mais ne nous plaignons pas !! si le gigabit n’est pas atteint, nous dépassons allègrement les débits Wifi proposés par une box internet classique. En effet, sur la bande des 5Ghz, nous avons constaté des débits variant de 80 à 120Mbps, en fonction de la distance entre nos appareils et l’Orbi. Si les connexions sur la bande de 2,4Ghz est plus humble, la principale caractéristique qui nous plait dans les Orbi est la fiabilité et la stabilité de la connexion Wifi. Dans notre configuration de test d’un appartement de 90m2 avec l’Orbi dans le séjour et une AppleTV à l’autre bout de l’appartement, le transfert et la lecture de vidéo se fait sans lag et sans coupure. Au-delà des taux de transfert, c’est la stabilité qui fera vraiment la différence avec votre box.

Si l’application sur smartphone vous offre les principales fonctionnalités, l’interface sur ordinateur (Mac ou PC) vous offrira des paramétrages plus poussés, si vous avez une configuration plus complexe chez vous. On y retrouve les fonctionnalités de l’application comme la liste des périphériques connectés ou les paramètres wifi à modifier, si vous le souhaitez, mais également des paramétrages plus poussés comme la possibilité de monter un VPN, de créer des règles de routage…

Nouvelles fonctionnalités des routeurs Orbi, l’intégration d’un contrôle parental plus poussé et plus développé que celui fournit de base. Dans le cas présent c’est Disney qui s’y colle avec son application Circle. Assez simple d’utilisation et surtout intuitif, Circle vous permet d’attribuer des droits d’utilisation aux appareils de votre réseau. Si vos enfants possèdent chacun plusieurs appareils, vous pouvez attribuer des filtres au profil de chacun de vos enfants, et ces filtres se retrouveront sur tous leurs appareils respectifs. Cette fonctionnalité est tout simplement indispensable si vous avez des enfants et c’est une très bonne chose de la voir arriver sur les routeurs Orbi. Pour en profiter, Circle vous propose deux abonnements : le Basique, qui ne comprend pas grand-chose, soyons honnête, mais gratuit. Et le Premium, le plus intéressant, complet et… payant à 4,99$ par mois.

Autre fonctionnalité et pas des moindres, la protection de vos appareils mobiles, connectés, via une nouvelle fonctionnalité intitulée Netgear Armor. Mais si on regarde de plus près on s’aperçoit que cette fonctionnalité ne provient pas de Netgear mais de… Bitdefender, L’éditeur de logiciel pare-feu. En effet, il y a deux ans, Bitdefender a développé des petites box à intercaler entre votre routeur et votre réseau domestique, afin de protéger tous les appareils connectés, d’attaques de l’extérieur. Via un partenariat entre Netgear et Bitdefender, ce dernier a tout simplement intégré ses fonctionnalités à l’intérieur de l’Orbi. Et quand on connait l’efficacité de la Bitdefender Box, surtout vis à vis de vos objets connectés, hyper vulnérable, et qui ne possèdent pas forcément de système d’exploitation sur lesquels installer un pare-feu, on est plus qu’heureux de voir ce genre de fonctionnalité en natif… si ce n’est le prix. En effet, l’utilisation de Netgear Armor est soumise à un abonnement mensuel de 5€/mois. Un conseil tout de même, utilisez l’essai gratuit d’un mois pour vous rendre compte de l’efficacité de cette fonctionnalité, et vous faire une idée de l’investissement ou non.

Si vous êtes fan des assistants vocaux et particulièrement d’Alexa, le RBR20 est compatible avec l’assistant d’Amazon, et vous propose quelques fonctionnalités tells qu’activer ou non le Wifi invité, réinitialiser le routeur ou vous donner la liste des périphériques connectés. Pour être honnête, parler au RBR20 ce n’est pas ce qu’on demande en premier lieu à un routeur Wifi et si l’ajout de la fonctionnalité est louable, elle n’en est pas moins peu utile, à notre humble avis, dans l’état actuel des choses.

Conclusion

Si les Orbi sont relativement cher à l’achat, une fois adopté et installé chez vous, vous ne regretterez pas votre achat. Avec l’Orbi RBR20, Netgear fait encore plus fort, car il propose un modèle plus petit, pour les plus petites surfaces (plus réalistes que les 400m2 que peut couvrir le grand frère RBR50), à un tarif plus bas mais aux performances toujours aussi surprenantes et surtout bien au-delà de celles proposées par les box de nos FAI. Avec un design en forme de vase blanc nacré et surtout passe partout, le RBR20 est le digne petit frère de la lignée des Orbi. Son application mobile simple d’utilisation et allant à l’essentiel, est complétée par une interface web accessible via un ordinateur, bien plus complète et poussée, il y en aura pour tous les gouts. On pourra tout de même lui reprocher son faible nombre de port Ethernet à l’arrière qui vous obligera à passer par un switch pour y connecter plusieurs appareils en filaire. De même l’abonnement à Circle et Armor. Voilà que vous avez payé une certaine somme pour votre routeur, il vous faut encore mettre la main au portefeuille pour avoir accès à une protection active de votre domicile. Mais si vous en avez marre de votre connexion wifi qui coupe sans cesse ou qui offre des débits à pleurer, nous ne pouvons que vous conseiller de passer à l’Orbi, pour un tarif aujourd’hui à un peu plus d’une centaine d’euros. Un investissement qui en vaut la peine.

