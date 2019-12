Un Noël magique avec OPPO

Il est vrai que l’année 2019 a été riche en innovations pour la marque et ses deux fleurons des gammes Reno et Reno2 semblent être de bons candidats aux cadeaux incontournables pour terminer l’année en beauté. Design épuré, appareil-photo rétractable, puissant zoom hybride x10 pour le Reno x10 Zoom, mode Nuit totale, Vidéo ultra stable pour le Reno2 , les derniers modèles d’ OPPO ont été conçus pour stimuler la créativité des utilisateurs grâce à une technologie de pointe.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!