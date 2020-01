[CES 2020] BassMe, 1er caisson de basses personnel

BassMe, pour ressentir les basses de vos musiques, jeux, films dans votre poitrine !

BassMe, 1er caisson de basses personnel pour jeux vidéo, films et musiques, débarque à Las Vegas avec un CES Innovation Award.

Une belle victoire pour cette jeune startup de Perpignan !

Disposé sur la poitrine, BassMe est un caisson de basses personnel qui permet de ressentir le son différemment et propulse l’utilisateur au cœur du son, grâce à son système d’ondes sonores et vibrations. Il apporte une nouvelle dimension d’expérience auditive et sensitive, immergeant totalement l’utilisateur dans la musique, le cinéma ou les jeux vidéo.

BassMe est Plug and Play et surtout compatible avec tout casque et toute source audio. Il suffit de le connecter à un casque audio, ou un équipement de jeu, un appareil mobile, une console, PC, tablette, Home Cinéma avec Bluetooth ou câble jack 3,5 !

Auréolé d’un CES Innovation Award 2020 (cocorico !), BassMe part à la conquête du marché français et international, avec cet objet connecté unique au monde qui porte l’émotion des films, jeux vidéo ou musique… à un niveau encore inexploré jusqu’ici.

Caractéristiques :

Super Bass System

Puissance : 26w

Autonomie : 6h

Temps de Charge : 3h

Portée : 9m

Poids : 310g

BassMe sera disponible au Mega Castillet de Perpignan pour vos séances de cinéma…

