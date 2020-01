[CES 2020] Belkin dévoile sa nouvelle collection de chargeurs smartphones

Outre l’annonce sur la collaboration avec Devialet, Belkin propose également au CES des modèles de chargeurs sans fils plus conventionnels. Une collection qui s’étoffe d’année en année et dont un modèle nous a particulièrement fait de l’œil.

Belkin a donc également présenté sa nouvelle collection de chargeurs, mais également une mise à jour d’une gamme déjà bien conséquente. Parmi les produits présentés, on trouve la gamme de recharge rapide avec des chargeurs secteur intégrant la technologie GaN (nitrure de gallium), qui permet une recharge rapide de vos smartphones ou PC portables, dans des formats plus compacts et faciles à transporter que les chargeurs traditionnels.

Le chargeur GaN USB-C 30W permet de recharger un MacBook Air ; il se transporte facilement grâce à sa fiche repliable.

Le chargeur GaN USB-C 60W est le plus petit de sa catégorie dans l’offre Belkin et est plutôt dédié à un MacBook Pro.

Le chargeur GaN USB-C 68W avec deux ports USB-C intégrant la fonction Intelligent Power Sharing qui identifie la meilleure source d’énergie en fonction des appareils branchés.

Noté que les modèles 30W et 68W comporte une fiche repliable pour un transport plus facile.

Leur commercialisation est prévue pour avril 2020 pour une gamme de prix allant de 34,99 à 59,99 dollars.

Autres modèles pour tenir toute la journée sans manquer de courant, 2 chargeurs de la gamme Boost Charge, un pour les possesseurs de smartphone et l’autre pour les utilisateurs de MacBook.

La version 10K est équipée d’une sortie USB-C 18 W avec Power Delivery. Elle permet de recharger un iPhone de 0 à 50 % en 30 minutes et de recharger un second appareil jusqu’à 12 W via le port USB-A.

La version 20K a une capacité de charge de 30 W et propose jusqu’à 28 heures d’autonomie supplémentaire à un MacBook. Elle permet de recharger un second appareil jusqu’à 12 W via le port USB-A. Un câble USB-C vers USB-C de 60 cm permet de recharger rapidement le chargeur.

Leur commercialisation est prévue pour mars/avril 2020 pour une gamme de prix allant de 39,99 à 69,99 dollars.

Quant à la gamme des chargeurs sans fil, Belkin améliore la fameuse station Boost Charge pour les produits Apple. Cette station 3-en-1 permet de recharger plusieurs appareils Apple simultanément en mode sans fil. Elle comporte un palet pour recharger l’Apple Watch, une station de charge pour les AirPods et un socle de recharge sans fil rapide pour iPhone. Elle est compatible avec la plupart des étuis de smartphone de moins de 3 mm d’épaisseur, ainsi qu’avec l’étui des AirPods Pro.

Commercialisation avril 2020 pour un prix de vente recommandé de 109,99 dollars.



Autre produit de la gamme Boost Charge, le socle de recharge sans fil (puissance de charge constante de 10 W maximum) intégrant une enceinte. Elle reprend, dans un design compact, la même technologie de charge rapide et permet également d’écouter de la musique, de visionner des vidéos et de prendre des appels téléphoniques tout en chargeant votre smartphone en position horizontale ou verticale.

Commercialisation pour avril 2020 pour un prix de vente recommandé de 49,99$.



Si vous êtes plusieurs à la maison à avoir des appareils se rechargeant sans fil, Belkin propose cette double station de chargement qui permet la recharge rapide de deux smartphones en même temps, avec une puissance maximale de 10 W. Une surface antidérapante maintient le smartphone en place et une alimentation externe est fournie avec un câble de 120 cm de long pour ne pas être embêté à l’installer.

Commercialisation pour mars 2020 pour un prix de vente recommandé de 49,99$.

Et notre chouchou est cette station de charge sans fil 2-en-1 qui allie un chargeur sans fil 10 000 mAh à emporter et un socle pour charger à domicile ou au bureau. Dédié aux appareils Apple, vous pourrez charger votre iPhone partout lors de vos déplacement et placer ensuite l’appareil sur le socle une fois de retour chez vous. Les doubles bobines assurent une recharge sans fil rapide dans n’importe quelle orientation.

Commercialisation pour mars 2020 pour un prix de vente recommandé de 79,99$.



