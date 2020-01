[CES 2020] Festival d’annonces Sennheiser 1/3

La combinaison des deux systèmes produit ainsi la meilleure qualité audio et s’adapte idéalement aux véhicules électriques où les gains d’espace et de poids sont une priorité.

Continental et Sennheiser révolutionnent l’expérience audio embarquée avec son immersif, sans enceinte (apparente) Le système audio 3D immersif sans enceintes visibles, par Continental et Sennheiser, offre une excellente acoustique en produisant le son par excitation des surfaces au sein de l’habitacle. Inspirés par la technologie des instruments à cordes classiques, dont le corps en bois sert de chambre de résonance, des actionneurs développés spécifiquement viennent exciter certaines surfaces à l’intérieur du véhicule. Il en résulte un son extrêmement naturel pour les occupants, qui ont le sentiment d’être présents à un concert.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!