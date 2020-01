[CES 2020] Festival d’annonces Sennheiser 2/3

Les nouveaux casques HD 450BT et HD 350BT de Sennheiser permettent d’expérimenter le meilleur son au quotidien.

Présentés pour la première fois au CES 2020 de Las Vegas, ces casques sans fil fermés, compacts et repliables, reprennent les caractéristiques de leurs prédécesseurs HD 4.40BT et HD 4.50BTNC, conjuguant qualité audio avec des basses profondes et dynamiques, liberté du sans fil, autonomie de 30 heures et accès instantané à l’assistant vocal. Le modèle HD 450BT inclut également la technologie de réduction active du bruit qui garantit de vivre une expérience audio captivante sans subir les distractions extérieures.

Ils sont tous deux équipés d’une connectivité Bluetooth 5.0 et supportent les codecs AAC, AptX et AptX Low Latency pour une parfaite synchronisation avec la vidéo.

Les deux casques HD 450BT et HD 350BT sont de parfaits compagnons de voyage, offrant une autonomie de 30 heures et une charge par USB-C rapide.

L’app Sennheiser Smart Control permet aisément d’adapter le son délivré par ces casques. Elle propose également un mode podcast qui optimise l’intelligibilité des podcasts, des livres audio et d’autres contenus vocaux. De plus, elle donne accès au niveau de charge de la batterie, au manuel d’utilisation et aux mises à jour du firmware.

Le casque HD 350BT sera commercialisé mi-janvier au prix de 99€, tandis que le HD 450BT (avec ANC) sera commercialisé mi-février au prix de 179€.

