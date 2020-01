[CES 2020] Festival d’annonces Sennheiser 3/3

Les intras CX 150BT sont d’ores et déjà disponibles en noir au prix de 69€. A noter qu’une variante en blanc sera commercialisée dès le mois de février. Les CX 350BT seront disponibles en noir et en blanc dès le mois de février 2020, au prix de 99€.

Les CX 150BT supportent les codecs audio SBC et AAC, tandis que les CX 350BT sont compatibles avec les codecs AptX et AptX Low Latency pour maintenir le son en synchronisation parfaite avec l’action des films ou des jeux.

Les écouteurs CX 350BT et CX 150BT accompagnent partout ceux qui ne peuvent pas vivre sans musique. De plus, le modèle CX 350BT est équipé d’un bouton d’accès rapide à l’assistant vocal Siri ou Google Assistant, ainsi qu’avec d’autres fonctions.

