[CES 2020] Les annonces de WD

ibi , un appareil de marque SanDisk pour les photos et les vidéos (disponible aux Etats-Unis) Il s’agit d’un dispositif intelligent de gestion de photos de SanDisk qui offre aux consommateurs un stockage local fonctionnant comme un cloud personnel pour les photos et les vidéos.

SSD WD_Black P50 Game Drive avec SuperSpeed ​​USB 20 Gb/s WD chouchoute les joueurs gamers avec de nouveaux SSD de la gamme WD_Black, qui offre les performances, la capacité et la fiabilité qui permettent aux joueurs PC et console de stocker et de jouer sans limite. Cinq produits de la gamme WD_Black vont être présentés, dont notamment :

C’est au tour de WD de présenter ses innovations dans sa gamme de solutions de stockage, y compris la démonstration de son prototype SSD portable ayant la plus grande capacité au monde, soit 8To, tenant dans la main et doté d’une interface USB 3.1 Gen 2.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!