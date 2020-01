[CES 2020] OXFORD aide les étudiants à réviser

La gamme de Cartes Flash 2.0 de Oxford permet aux étudiants de réviser de façon ludique et interactive, grâce à un système de suivi digitalisé innovant.

Premier CES pour OXFORD, la marque de papeterie leader en Europe du Groupe Hamelin. L’occasion de présenter en avant-première Flash 2.0, une gamme totalement inédite de cartes de révision « question-réponse ».

La marque s’inspire du mode de révision sous forme de « flashcards » plébiscité par l’ensemble du monde éducatif anglo-saxon. Les cartes Flash 2.0 inventées par OXFORD permettent aux étudiants d’utiliser un dispositif innovant alliant papier et digital, pour réviser examens et cours de manière totalement interactive, en les combinant avec l’application SCRIBZEE proposée gratuitement par OXFORD, déjà téléchargée par plus d’1 million d’utilisateurs en Europe.

Cela permet aux étudiants de réviser partout et à n’importe quel moment leurs cartes question-réponse, en les scannant dans leur smartphone et en les rendant interactives directement dans l’application. Chaque carte question-réponse se retourne d’un simple mouvement de doigt et permet à l’utilisateur de mesurer l’avancée de ses révisions en classant la question comme « acquise » ou « à réviser ».

Disponible dès maintenant, à partir de 6€ les 80 fiches.

