TOP 5 – Les meilleurs jeux Disney sur mobile (iOS, Android)

Noël est passé et vous avez peut être eu la chance d’avoir un nouveau device mobile. A la maison on est fan des licences Disney et on a un certain nombre de jeux Disney sur nos appareils mobiles. Je me suis dis que ca serait sympa de partager avec vous nos jeux préférés Disney préférés. Voici donc le TOP 5 des meilleurs jeux Disney auxquels on joue en ce moment. Le tout avec un avis perso et des screenshots faits « maison ».

Voici mon TOP 5 de mes jeux Disney préférés :

1 – Disney emoji blitz

Vous aimez les emojis et vous rêvez d’en avoir plein sur le thème de Disney ? Et bien Disney emoji blitz est fait pour vous. C’est un jeu type match-3. Plus vous jouez et plus vous en gagnez. Cela va des personnages (anciens ou récents) à des objets façon cartoon.

En plus des puzzles de base, vous aurez des puzzles éphémères liés aux événements du calendrier ou à des sorties de films. Disney emoji est très bien intégré à iMessage. Il existe aussi dans le Google Play.

Mon avis : c’est mon préféré de ce TOP 5 (logique qu’il soit numéro 1 donc). Parfait pour attendre le bus ou lors d’une petite pause dans la journée. Il y a certes ce système de « vies » mais ca évite d’y jouer trop longtemps et permet de jouer gratuitement sans jamais faire un achat in-app.

Liens : Disney emoji sur apple store – Disney emoji sur google store

2 – Disney magic kingdom

Le but de ce jeu est de construire un parc d’attraction comme Disneyland.

Il y a des attractions sur les différentes licences Disney (dessins animés et films) et vous pourrez collectionner des personnages. Il y a aussi des boutiques, des restaurants …

Il y a aussi beaucoup de quêtes à réaliser vous permettant d’améliorer vos perso, vos attractions d’agrandir votre parc. Régulièrement des évènement spéciaux ont lieu. En ce moment c’est un événement Starwars qui est en cours.

Mon avis : ce jeu est très sympa surtout que je suis fan de Disneyland. Il y a un point négatif. Je trouve que l’obtention des différents objets pour améliorer les personnages est très compliqué. Du coups les événements éphémères sont compliqués à finir. Malgré ça j’aime toujours y jouer.

Liens : Disney magic kingdom sur l’apple store – Disney magic kingdom sur google store

3 – Disney heroes battle mode

Dans ce jeu, un virus informatique a attaqué la cité numérique. Il faut nettoyer les quartiers et sauver les personnages.

Pour cela, les personnages que l’on possède se battent contre les méchants. A chaque bataille, on obtient des objets et des fragments de personnages.

Bien évident, ces éléments permettent d’améliorer les persos et d’avancer dans l’histoire.

Plus vous montez en niveau plus il y aura de missions qui se débloquent. Vous pourrez aussi entrer dans une guilde. Je vous le conseille car certaines missions et trésors ne peuvent être obtenus que si l’on fait partie d’une guilde.

Mon avis: jeu sympa, on évolue assez facilement. Le mode auto et vitesse rapide est appréciable.

Liens : Disney heroes battle sur apple store – Disney heroes battle sur google store

4 – Starwars les héros de la galaxie

Le gameplay de Starwars les héros de la galaxie est équivalent à Disney heroes battle mode mais comme son nom l’indique avec des personnages de Starwars.

Pour avancer vous devez jouer aussi bien du coté rebelle que du coté obscur.

Dans certaines missions, vous pourrez mélanger votre équipe. Et oui l’Empereur pourra combattre au coté de Yoda

Les guildes sont très importantes là aussi. Certains personnages ne sont disponibles que grâce aux missions de guildes.

Mon avis : j’aime beaucoup ce jeu mais plus pour la collection des personnages moins pour les vaisseaux. Par contre il faut faire des choix pour arriver à faire une bonne équipe et ne pas s’éparpiller. Comme j’ai trop envie d’avoir tous les personnages, je m’éparpille….

Liens : Starwars sur apple store – Starwars sur google play

5 – Disney princesses puzzle royal et Disney frozen aventures

Si vous connaissez Gardenscape alors vous connaissez déjà le gameplay de ces 2 jeux.

Ce sont des match-3. Le but étant de résoudre les puzzles pour obtenir des étoiles ou des flocons de neiges qui permettront de réparer ou d’embellir les chateaux ou palais … suivant le jeu.

Je les ai mis ensemble car ils sont très proches. Votre choix du jeu sera en fonction de votre princesse préférée. Dans le premier, vous avancerez avec plusieurs princesses.

Dans le deuxième, vous n’aurez que la reine des neiges.

Mon avis : si vous aimez les match-3 et les princesses disney, ces jeux sont fait pour vous. Je suis plus disney princesse puzzle royal. Et vous?

Liens : disney princesse sur apple store – disney princesse sur google play

frozen sur apple store – frozen sur google play

En conclusion, on peut dire qu’il y a beaucoup de jeux Disney sur les différents Store mobiles mais avec ce TOP 5 vous avez déjà que quoi faire. J’espère que mon choix vous permettra de passer de bons moments ! Je rajouterai peut-être quelques jeux bonus si ce type de sélection vous plait !

@gouaig

