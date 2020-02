Bientôt des trottinettes Ford à Paris ?

Après le rachat de la start-up californienne de trottinettes électriques Spin fin 2018, Ford annonce ses projets de déploiement au niveau international.

La société lancera sa première flotte internationale de trottinettes électriques en libre-service à Cologne en Allemagne au printemps, puis d’autres villes allemandes suivront rapidement. Mais Ford, ou plutôt Spin se portera candidat pour l’obtention d’un permis d’exploitation de ses trottinettes à Paris dans les prochains mois et explorera également les possibilités de participer aux essais de partage de trottinettes au Royaume-Uni.

Avec plus de 20 partenariats exclusifs aux États-Unis, Spin est un partenaire de confiance dans plus de 60 villes et 25 universités.

Cette trottinette de 3ème génération est le fruit d’un partenariat avec Segway-Ninebot et conçue pour durer et résister aux vandalismes hélas si fréquents…

Des roues de 10 pouces, équipées de pneus sans chambre à air pour tout type de terrains

Un frein à tambour avant et un frein électronique arrière

Moteur arrière de 350 W à haute efficacité, pour faciliter la montée et les démarrages

Autonomie considérablement prolongée, autorisant 60 km avant d’avoir besoin d’une charge

Aluminium de qualité aéronautique et structure mécanique renforcée

Composants électriques étanchéifiés pour supporter des conditions météorologiques plus difficiles

En bref, ce produit de troisième génération (en fait un Ninebot MAX…) est bâti pour gérer les outrages qu’une trottinette en libre service subit quotidiennement. Il est également conçu pour être plus sûr, et équipé de vis de sécurité développées pour contrer le vandalisme et la falsification.

Enfin, Spin insiste beaucoup sur la sécurité des utilisateurs :