« Exit Warning » : la technologie Ford qui entend protéger les cyclistes des ouvertures intempestives de portières.

Chaque année, des milliers d’accidents sont causés par des conducteurs ou des passagers ouvrant une portière sur le chemin d’un cycliste. Les « accidents de portières » ont fait 60 cyclistes blessés grave ou victimes chaque année rien qu’au Royaume-Uni, alors qu’en Allemagne, il a été à l’origine d’environ 3 500 accidents en 2018. Et le problème ne fait que s’amplifier, de plus en plus de personnes utilisant vélos et des trottinettes électriques en villes.

La réponse de Ford ?

L’« Exit Warning » affiche des alertes visuelles et sonores aux usagers de la route ainsi qu’aux occupants du véhicule lorsque le système détecte une ouverture de porte de voiture en stationnement qui pourrait provoquer une collision. Cela peut également empêcher la porte du véhicule de s’ouvrir au moment où un cycliste ou une trottinette passe.

« Les cyclistes, et de plus en plus d’utilisateurs de trottinettes électriques, font face à des défis quotidiens en matière de sécurité sur nos routes particulièrement encombrées, notamment en évitant les ouvertures de portières. L’« Exit Warning » n’est qu’une façon imaginée par Ford pour contribuer à améliorer la sécurité sur les routes pour tout le monde, qu’ils soient sur deux ou quatre roues. » – Friederike Philipsenburg, ingénieur chez Ford Europe.

#ShareTheRoad