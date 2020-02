GEAR4 présente ses coques pour le SAMSUNG GALAXY S20

A peine les annonces de Samsung faites sur leur nouvelles collections, les accessoiristes ont dégainé leurs produits pour accompagner votre nouveau joujou. C’est le cas de Gear4, connu pour sa collection gigantesque d’accessoires poour tout type de produit hightech, qui nous annonce sa gamme de coques spécialement dédiée au S20 de Samsung.

Ce n’est pas moins de sept coques qui ont été annoncées pour les tout nouveaux appareils Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, mais également la toute nouvelle coque Hackney optimisé 5G avec la technologie D3O 5G Signal Plus intégrée. Ces nouveaux modèles comprennent une nouvelle technologie antimicrobienne pour promouvoir le bien-être numérique. Fort d’une volonté de durabilité et de protection de l’environnement, ces coques sont fabriquées dans des matériaux recyclés , et les emballages de produits sont entièrement recyclables.

Coté fonctionnalités, les coques sont conçues dans une finesse extrême afin de conserver les capacités de chargement sans fil. La protection de votre bien est confiée à la technologie D3O intégrée et conçue pour protéger votre téléphone contre les chocs en offrant une absorption supérieure des chocs. la collection se compose de:

Wembley (29,99 €) – Protection d’angle renforcée pour assurer une protection contre les chutes de 3 mètres, là où elle est le plus nécessaire.

Crystal Palace (34,99 €) – Coque transparente ultra-protectrice avec une protection contre les chutes de 3 mètres et un design clair anti-jaunissement avec une résistance au transfert de couleurs. Disponible en transparent ou iridescent.

Piccadilly (34,99 €) – Coque transparente primée avec une protection contre les chutes de 3 mètres et une protection bord à bord. Dotée d’un pare-chocs assorti, disponible en noir ou en bleu.

Holborn (39,99€) – Protection améliorée contre les chutes pour les téléphones, dos en verre grâce à la technologie D3O, tout en restant mince et élégante.

Oxford Eco (39,99 €) – Design folio, avec des fentes pour cartes, un support intégré et une protection à 360 degrés contre les chutes, ainsi qu’une protection d’écran en éco-matériau fabriqué à partir de deux bouteilles d’eau en plastique recyclé.

Battersea (39,99 €) – Le nec plus ultra de la défense contre les chocs avec une protection contre les chutes de 3 mètres et un design fin et doux au toucher.

Quant au modèle Hackney 5G spécialement conçue pour les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, elle se trouve être la seule coque de téléphone fabriquée à partir du matériau de protection contre les chocs le plus fin et le plus avancé au monde et conçue pour une connexion 5G optimale. Répondant à la norme de permittivité la plus stricte du secteur, inférieure à 2,5, cela lui permet d’obtenir, théoriquement, une qualité d’appel audio et vidéo accrue ainsi que des vitesses de téléchargement plus rapides.

Gage de performances et de fiabilité, ces coques ont été certifiés conformes aux normes de performance de Samsung dans le cadre du programme SMAPP (Samsung Mobile Accessory Partnership Program). Les boîtiers Gear4 pour les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sont disponibles dès maintenant sur Gear4.com.