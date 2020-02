Sony annonce deux nouveaux smartphones Xperia 21:9eme

L’annulation du MWC n’empêcheront pas les grands de la high-tech de présenter leur nouveautés. C’est le cas pour Sony qui, après les modèle entrée de gamme, viennent d’annoncer deux smartphones très orientés divertissement: l’Xperia 1 II et l’Xperia 10 II.

Si on devait faire un résumé de l’Xperia 1 II (ou mark II) en un seul mot, ce serait: Rapide. En effet le nouveau smartphone Premium de la marque japonaise se veut rapide en tout et partout. Rapide dans sa connexion au réseau puisqu’il est le premier smartphone 5G de la marque, grâce à sa plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 et le système de modem-RF 5G Snapdragon X55. Ensuite, dans sa partie photo puisqu’il est le premier à proposer la prise de vue en rafale à 20 images par seconde avec calcul AF/AE (autofocus et exposition automatique) jusqu’à 60 fois par seconde , issue de leur expérience et leur succès sur les appareils photo de la série Alpha.

Équipé d’un triple objectif aux focales 16 mm, 24 mm et 70 mm et utilisant des optiques ZEISS, calibrées et traités spécialement pour ce modèle, l’Xperia 1 II propose une série de fonctionnalités qu’on ne trouvait, jusque là, que sur leurs appareils photos à objectifs interchangeables, telle que la nouvelle technologie Alpha Photography Pro qui apporte quasiment la même interface utilisateur (avec des commandes manuelles permettant de régler la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation…) ou le mode Real-time Eye AF qui fait le point sur l’œil du sujet pour les

portraits.

Coté faible luminosité, l’appareil propose une mise au point rapide du Xperia 1 II grâce à la conjugaison de quatre technologies : le capteur Dual Photo Diode, un système autofocus qui couvre près de 70 % du capteur, le capteur 3D iToF et un nouveau grand capteur Exmor RS 1/1,7 pouce pour mobile (1,5x plus sensible que le modèle précédent).

Coté Entertainement, l’Xperia profite d’un écran 21:9ème CinemaWide 4K HDR OLED de 6,5 pouces avec un mode Creator « powered by CineAlta » pour un meilleur rendu des couleurs. Ajouté à cela le son multidimensionnel Dolby Atmos, réglé en collaboration avec Sony Pictures Entertainment et une qualité audio fidèle à la création originale de l’artiste grâce au calibrage des haut-parleurs frontaux réalisé en partenariat avec Sony Music Entertainment et le décodage hardware propre à la technologie 360 Reality Audio.

Sony oblige, l’Xperia 1 II profite du format énorme de son écran pour être utilisé comme console de jeux, en le couplant à une manette sans fil DUALSHOCK 4 de votre Playstation 4. La fonctionnalité Game Enhancer, introduite avec l’Xperia 1 premier du nom, est enrichie de fonctionnalités supplémentaires comme le Competition Set qui épingle l’appli de jeu à l’écran et un temps de réponse de l’écran tactile été amélioré par rapport à l’Xperia 1, pour une meilleure expérience de jeu mobile.

Pour faire tourner tout ça le plus longtemps possible, l’Xperia 1 II dispose d’une batterie haute capacité de 4000 mAh à chargement rapide (jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes) et de la fonction de chargement rapide Qi sans fil.

L’Xperia 1 II sera disponible au printemps 2020 sous Android 10 au prix de 1199 €, en 2 couleurs : noir et violet.

Son petit frère, l’Xperia 10 II se cale, lui, dans le milieu de gamme. Si son esthétique rappelle le haut de gamme, avec son écran 21:9ème, son écran OLED profite de la technologie d’affichage Triluminos pour mobile, inspiré des téléviseurs BRAVIA.

Coté appareil photo, on trouve un appareil photo à triple objectif : un de 12MP et deux de 8MP, avec les mêmes caractéristiques que l’Xperia 1 soit un super grand angle (16 mm), un grand angle (26 mm) et un téléobjectif (52 mm), mais pas de prise de vue en rafale à très haute vitesse.

Dans son boitier ultra fin, l’Xperia 10 II offre une résistance à l’eau et à la poussière (indice IP65/IP68), et une protection de son écran grâce au verre Corning Gorilla Glass 6. On trouve à l’intérieur la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 665 ainsi qu’un système audio haute résolution (Hi-Resolution Audio, Hi-Resolution wireless Audio) pour la meilleure expérience sonore possible, que ce soit avec des écouteurs filaires connectés sur la prise jack 3,5 mm, ou avec des écouteurs sans fil.

L’Xperia 10 II sera disponible au printemps 2020, sous Android 10 au prix de 369 €, en 2 couleurs : noir et blanc.