[Test] Batterie Externe 20 000 mAh AUKEY

Vous connaissez forcément AUKEY. La marque chinoise de produits électroniques grand public est en effet partenaire de WeAreMobians depuis plus de 2 ans. De plus, si elle a commencé en tant que vendeur sur Amazon, elle s’est rapidement étendue sur le marché international pour être présents dans plus de 50 pays ! Des produits fiables et d’un excellent rapport qualité/prix. C’est notamment le cas de la batterie PB-N61 de 20.000 mAh à charge rapide (QC) 2.0 que nous reçue.

Manquer de batterie sur son mobile dans la journée est juste pénible. C’est toujours au moment où on en a vraiment besoin que l’on s’en aperçoit. La solution ? Chercher une prise de courant autour de soi (à condition d’avoir un chargeur), ou demander à une âme charitable de nous prêter une batterie le temps de récupérer quelques précieux mA…

Mais le mieux est encore de posséder (et d’avoir avec soi) une batterie avec de la puissance à revendre comme la PB-N61 de Aukey. Ses atouts ? 20 000mAh, de quoi recharger de 4 à 7 fois votre smartphone (en fonction du modèle et de la capacité de sa batterie), de pouvoir charger 2 appareils simultanément (Android et Apple) et de bénéficier de dispositifs de sécurité intégrés qui protègent vos appareils contre un courant excessif, une éventuelle surchauffe ou surcharge…

Cette powerbank de 74 Wh caractérisée par une entrée micro USB de 5V 2A, et deux sorties : un port USB 5V 1A et un deuxième port 5V 2A. Avant la première utilisation, Aukey recommande de la recharger complètement via le câble micro USB (fourni) et un chargeur mural.

Certes cette batterie n’est ni petite ni tout à fait légère. Mais elle saura se faire oublier dans un sac à dos pour vous dépanner exactement au moment où vous en aurez besoin. Il suffit d’appuyer sur le bouton de mise sous tension pour connaitre la capacité restante :

4 LED: 100%

3 LED: 75%

2 LED: 50%

1 LED: 25%

Aukey annonce 13 heures pour recharger la batterie de 0 à 100%, mais en utilisant le câble micro USB d’origine et un chargeur mural avec la technologie Smart 5V 2.4A, il faut compter une dizaine d’heures.

Si la powerbank PB-N61 n’est pas de la dernière génération et n’embarque pas de charge rapide, elle n’en demeure pas moins robuste et et d’une conception sans faille. Sa forme compacte, sa construction solide et sa fonction efficace le rendent très pratique au quotidien et vous sauvera de situations délicates.

Comptez 24,99€

Spécifications

Modèle : PB-N61

Capacité : 20 000 mAh / 74 Wh

Type : Lithium-ion

Entrée Micro-USB : 5 V 2 A

Sortie USB 1 : 5 V 1 A

Sortie USB 2 : 5 V 2 A

Dimensions : 151 x 73 x 23 mm

Poids : 379 g

La version PB-N60 (20 000mAh) dispose quant à elle d’une double entrée micro USB et Lightning…