[Test] Intras ATH-CKS5TW d’Audio-Technica

Surtout connue depuis plus de 50 ans pour ses platines tourne-disques de pointe et ses cellules, Audio-Technica produit aussi des microphones de très haute facture et des casques d’écoute audiophiles. La société japonaise se lance dans le marché hyper concurrentiel des écouteurs sans fil avec ces intras répondant aux « doux » nom de ATH-CKS5TW…

Avec ce modèle Audio-Tecnica ne se lance pas dans une course technologique. En effet, ces intras ne proposent pas de réduction de bruit, ni de connexion avec votre assistant vocal préféré. En revanche, ils embarquent de larges et exclusifs transducteurs dynamiques de 10 mm de diamètre adoptant une membrane à double couche en polymère, et badgés SOLID BASS HD. Il en résulte des graves puissants (un vrai savoir faire de la marque) mais précis et un spectre sonore étendu, assurant une excellents qualité, quelle que soit la musique écoutée

Et l’autonomie ? Et bien elle est de 15h (vérifiée et revérifiée), à laquelle s’ajoute 30h du boitier de rangement, soit 45h au total. Un record !

Bien entendu, l’absence d’ANC est pour beaucoup dans cette autonomie, mais le nouveau style d’embout auriculaire exclusif offre un très bon ajustement, stable et confortable ainsi qu’une excellente isolation sonore. Celle-ci réduit naturellement les sons parasites indésirables et permet également une meilleure reproduction des fréquences hautes et médiums en améliorant la performance audio.

Côté confort, ces intras se supportent plutôt facilement à défaut de se faire complètement oublier leur 8g pièce. Fournis avec 4 paires d’embouts et 2 paires d’anneaux 3D Loop qui leur assurent un excellent maintien, les CKS5TW ne bougent pas un fois en place.

Le boitier de transport (L 8.5 x l 3.2 x H 3.5 mm pour 60g) offre une finition matte et une connexion USB-C. Les intras s’y insèrent très bien et y sont maintenus par des aimants. 3 petites LED en façade indique le niveau de charge qui nécessite 3h30 pour le boitier et environ 2h pour les écouteurs.

S’il n’est pas évident de glisser le boitier dans une poche de pantalon, il pourra en revanche rester à la maison sans gêner pour autant une looooongue journée d’écoute…

Chaque écouteur dispose d’un bouton : celui de gauche se voit dédié au volume (un clic pour augmenter, deux clics pour baisser), tandis que le bouton de l’écouteur droit gère la lecture d’un clic, permet de répondre/terminer un appel (un clic), de passer à la piste suivante (deux clics) ou précédente (trois clics). L’application A-T Connect permet de localiser les écouteurs, de mettre le firmware à jour, de changer le codec utilisé (aptX, AAC, SBC) , de modifier l’affectation des touches et de vérifier le niveau de batterie…

A noter que la connexion Bluetooth 5,0 est parfaitement stable et sans aucun décrochage. Le micro omnidirectionnel dédié à la téléphonie assure une qualité et une clarté d’appels particulièrement satisfaisante.

Après deux mois d’utilisation, on ne peut qu’être séduit par un très bon équilibre sonore de ces ATH-CKS5TW. Robustes et dotés d’une autonomie incroyable (mais vraie..), ils sont aussi résistants à la pluie et la transpiration (IPX2). Les pinailleurs leur reprocheront éventuellement l’impossibilité de les connecter à plusieurs sources et l’absence de mise en pause lors du retrait des oreilles…

Il n’en reste pas moins que proposés à 159€, les Audio-Technica CKS5TW placent la barre très haut et sont particulièrement attractifs et polyvalents. Ils méritent très largement que l’on s’y intéresse.



Caractéristiques techniques

Type de Transducteur Dynamique Diamètre du Transducteur 10 mm Réponse en Fréquence 5 à 40 000 Hz Sensibilité 110 dB/mW Impédance 16 ohms Type de Batterie Ecouteurs : Batterie lithium-ion CC 3,7 V / Socle de charge : Batterie lithium polymère CC 3,7 V Autonomie de la Batterie Utilisation en continue : Max. environ 15 heures* (écouteurs), et environ 45 heures* max. (si le boîtier de charge est utilisé en combinaison) Poids Ecouteurs : Environ 8 g chacun / Socle de charge : Environ 60 g Accessoires Fournis Câble de charge USB (30 cm (12 po), USB de type A/USB de type C), embouts Type de Microphone Type de MEMS Courbe de Directivié du Microphone Omnidirectionnel Réponse en Fréquence du Microphone 50 à 4 000 Hz Sensibilité du Microphone -40 dB (1 V/Pa, à 1 kHz) Température de Fonctionnement 5 °C à 40 °C Temps de Chargement Ecouteurs : Environ 2 heures / boîtier de charge : Environ 3,5 heures Version Bluetooth 5.0 Sortie PIRE 10 mW Distance max. de communication Environ 10 m Bande de Fréquence 2,402 GHz à 2,480 GHz Modulation FHSS Compatibilité Bluetooth® A2DP, AVRCP, HFP, HSP Support Codec Qualcomm® aptXTM audio, AAC, SBC Bande d’émission 20 à 20 000 Hz