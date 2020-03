DiO Connect Plug transforme vos appareils électroménagers en objets connectés

Cette prise permet de brancher simplement lampes ou appareils électriques afin de les contrôler à distance, avec une télécommande, un smartphone (via l’app DiO One pour smartphone (iOS et Android) ou encore à la voix avec Google Home ou Amazon Alexa.

DiO Connected Home, créée en 2008, est l’un des leaders de la maison connectée. Elle équipe plus de 2 millions de foyers notamment en produits Radio pilotés 433. La marque lance sa première prise connectée DiO Connect Plug, mariage de 2 expertises technologiques du groupe AwoX dont elle fait partie depuis 2018, connectivité et protocoles radio de pilotage sans fil.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!