Et si on s’organisait avec Opera 67 ?

La toute dernière version d’Opéra pour ordinateur, portant le nom de code R2020, améliore l’une des parties les plus importantes d’un navigateur web, à savoir les onglets (inventés par Opera…), et aide les utilisateurs à mieux s’organiser.

Opera Software a publié une nouvelle version de son navigateur de bureau Opera le 25 février dernier. Cet opus R2020 est disponible pour tous les systèmes d’exploitation pris en charge sous forme d’une mise à jour depuis le navigateur ou encore depuis un nouvelle installation depuis https://www.opera.com/fr.

La grande nouveauté d’Opera 67 s’appelle Workspaces. Il s’agit d’un nouvel outil qui permet aux utilisateurs d’Opera de regrouper leurs onglets en fonction des différents contextes pour lesquels ils les utilisent. Il est ainsi possible d’ajouter jusqu’à 5 espaces de travail, de les nommer et de choisir leurs propres icônes. Un bon exemple d’utilisation permet de garder les onglets pour le travail, les activités de temps libre ou tout autre projet dans des groupes séparés au sein de la même fenêtre.

Nous passons aussi fréquemment d’un onglet ouvert à l’autre au cours d’une journée de navigation. Opera 67 facilite cette opération : il suffit d’utiliser le raccourci Ctrl+Tab pour passer d’un onglet à l’autre sans même lever les mains du clavier, exactement comme pour passer d’une application à l’autre sous MacOS ou Windows.

Cette nouvelle version du navigateur comprend également un outil utile qui met en évidence les onglets en double. Lorsque le pointeur de la souris passe sur un onglet, les sites web ayant la même url sont mis en évidence, ce qui permet de les repérer plus facilement et de fermer les onglets redondants, évitant ainsi le désordre.

Opera continue à offrir davantage de fonctions intégrées et de nouvelles fonctionnalités que l’on ne trouve généralement pas dans les autres navigateurs. En 2019, la société a lancé sept versions majeures de son navigateur pour PC, apportant une série d’innovations à son offre déjà riche en fonctionnalités. Parmi celles-ci, on trouve le nouveau porte-monnaie chiffré, les capacités de navigation Web 3, un VPN amélioré, gratuit et illimité, ainsi qu’un nouveau bloqueur de publicités, qui contribue à protéger la vie privée des utilisateurs. Opera a également présenté en avant-première Opera GX, le premier navigateur de jeu au monde, qui a remporté peu après le Red Dot Design Award.

Opera GX est une version spéciale du navigateur Opera spécialement conçue pour les jeux, et qui offre des fonctionnalités uniques vous permettant d’optimiser votre expérience des jeux et de la navigation.