Le jeu mobile ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! est disponible

Le nouveau jeu de réflexion mobile ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! est disponible sur iOS et android.

Après une annonce remplie d’infos (voir ici) voici que BANDAI NAMCO fête la sortie de ONE PIECE BON ! BON ! JOURNEY !. Sous ce nom rempli de !!! se cache le tout premier jeu mobile de réflexion basé sur l’anime ONE PIECE . Il est donc officiellement disponible et gratuit sur iOS via l’App Store et sur Android via Google Play.

Pour fêter ca, BANDAI NAMCO offre à tous les joueurs les récompenses suivantes :

1 2 ★ Chopper

Chopper 2100 Perles de l’arc-en-ciel

4 Escargophones

1 Pièce Arc-en-ciel

1 Pièce Bombe

4 Pièces Flèche

23 000 baies

100 Jetons Déco

Le jeu ONE PIECE BON ! BON ! JOURNEY !! transforme les personnages de ONE PIECE en bonbons ! Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Robin et les autres membres de l’équipe du chapeau de paille sont donc au centre d’un jeu de puzzle en match-3. En plus de celà, il faudra trouver et collecter des trésors qui seront utiles pour décorer sa propre île.

Si vous voulez plus d’info sur ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! faites un tour sur la page Facebook officielle du jeu ici.