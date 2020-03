Marshall Monitor II A.N.C, le second casque à réduction de bruit de la marque

Par ailleurs, ses oreillettes, qui abritent des drivers de 40mm, se replient afin de pour faciliter le transport et le stockage du casque. Ces oreillettes sont également orientables à 180° afin de porter le casque autour du cou, et pour s’adapter à toutes les formes de crânes.

Ce casque ne manque pas d’arguments et offre jusqu’à 30 heures de lecture sans fil avec la réduction de bruit est activée, et jusqu’à 45 heures sans ANC !

Décidément la réduction de bruit devient un argument marketing incontournable et Marshall sort son second casque ainsi équipé, le Monitor II ANC, qui se veut le fleuron de la gamme.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!