MOMENTUM True Wireless 2 de Sennheiser, priorité au son

Sennheiser présente les écouteurs MOMENTUM True Wireless 2, des écouteurs sans fil premium, conçus pour les audiophiles exigeants.

Un son Sennheiser exceptionnel propre à la marque,auquel s’ajoute la technologie de réduction active du bruit grâce à deux microphones placés sur chaque écouteur, voilà ce qui caractérise ces nouveaux intras de la marque allemande.

Ces MOMENTUM True Wireless 2 bénéficie en outre de modes de réduction du vent et d’un mode transparence, tous deux hérités du casque Momentum 3 Wireless.

Mais ce n’est pas tout. Cette version 2 des MOMENTUM True Wireless ont une autonomie de 7 heures – sans ANC – (auxquelles s’ajoutent 21 heures avec l’étui fourni), et se mettent désormais automatiquement hors tension lorsque ces intras sont insérés dans leur boîtier de recharge.

La connectivité passe par du Bluetooth 5.1 multipoint, ce qui leur permet d’être connectés en même temps à plusieurs sources. Un excellent point trop rare chez les concurrents. Bien entendu, ces intras embarquent les codecs audio de qualité AAC et Qualcomm aptX.

Pour ce qui est du confort, Les embouts font 2 mm de moins que ceux du modèle précédent, pour moins d’intrusion et épouser parfaitement la forme de l’oreille sans sensation de fatigue.

La fonction Smart Pause met automatiquement l’audio en pause en détectant le retrait des écouteurs, et reprend là où la musique s’était arrêtée quand on les remet en position.

Enfin, ils intègrent des commandes tactiles personnalisables afin de contrôler l’audio, les appels téléphoniques ou encore d’activer les assistants vocaux Google Assistant ou Apple Siri.

Outre l’édition classique de couleur noire, les écouteurs MOMENTUM True Wireless 2, certifiés IPX4 (résistance aux intempéries) seront déclinés en blanc avec un étui de rechargement en tissu coordonné.

Disponibles en noir dès avril au prix de 299€, puis en blanc ultérieurement.