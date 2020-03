Opera pour Android économise de la bande passante (et votre forfait !)

Avec le confinement imposé à près de 3 milliards de personnes, ce sont des des millions d’utilisateurs qui comptent sur le web pour travailler à distance, pour se tenir informées, se divertir et se connecter au monde… Le nouvel Opera pour Android leur permet de naviguer plus facilement, même sur des réseaux encombrés et donc plus lents.



Une navigation fluide

Opera pour Android permet donc aux utilisateurs de limiter leur utilisation de la bande passante du réseau en activant le mode d’économie de données dans leurs paramètres. Le but ? Charger des pages plus facilement et plus rapidement, tout en utilisant moins de données.

L’activation du mode d’économie de données dans les paramètre affiche un badge à gauche de la barre d’adresse. Il indique combien de données ont été sauvegardées et permet de désactiver ce mode si nécessaire.

Lecture hors ligne

Avec cette version de son navigateur Android, Opera introduit une expérience améliorée des pages hors ligne, qui permet aux utilisateurs de sauvegarder n’importe quel site web pour la lecture hors ligne. Cela signifie que la section des pages hors ligne peut devenir une collection d’articles ou de sites web utilisables en mode Avion. De plus, cette version d’Opera permet de choisir l’emplacement de stockage de leurs pages hors ligne, y-compris sur une carte microSD.

Auto-complétion et numérotation rapide

Opera a été le pionnier du concept de numérotation rapide, donnant à chacun un accès plus rapide à ses pages préférées. Avec cette version de son navigateur Android, Opera introduit l’auto-complétion pour les numéros abrégés, ce qui signifie que lorsque les utilisateurs commencent à taper un mot qui correspond à l’URL ou au titre de leur numéro abrégé, celui-ci est complété automatiquement directement dans la barre d’adresse, ce qui leur permet de taper simplement sur “go“, sans avoir à choisir explicitement une suggestion dans la liste déroulante.



Et la crypto monnaie ?

La dernière version d’Opera pour Android comprend également quelques mises à jour du portefeuille crypto natif du navigateur. Après avoir introduit cette fonctionnalité dans sa région d’origine, la Scandinavie, puis aux États-Unis, Opera permet désormais de recharger facilement des porte-monnaie électroniques dans le monde entier.

Opera prend également en charge IPFS, le “stockage sans cloud” décentralisé et les adresses de domaine .crypto grâce à un partenariat avec Unstoppable domains, qui permet de nommer facilement les adresses des portefeuilles crypto.

Il y a moins de six semaines, Opera for Android a introduit un mode de lecture amélioré, mais a également ajouté plus de 100 fonctionnalités, ce qui en fait le navigateur le plus puissant disponible dans les tous stores à ce jour. Ces fonctionnalités comprennent un VPN gratuit et illimité, un bloqueur de publicité amélioré, un bloqueur de cookies et un portefeuille crypto intégré qui permet aux utilisateurs d’accéder au Web 3 ainsi que d’effectuer des transactions avec les crypto monnaies les plus populaires, telles que Bitcoin, Ethereum et TRON.

Rien qu’au cours du dernier semestre de 2019, ce navigateur challenger a augmenté sa base d’utilisateurs actifs mensuels de 40% au niveau mondial par rapport à l’année précédente. Enfin, sa note de 4,6 sur 5 et 3 millions d’avis dans Google Play ne devraient plus vous faire hésiter longtemps…