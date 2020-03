PowerHub XL Aukey, de la puissance à revendre

12 prises de courants AC et 6 prises USB « AiPower », voilà ce dont est équipé cette tour d’alimentation signée Aukey. Le PowerHub XL (PA-S14) permet de remplacer avantageusement les multiprises qui trainent derrière votre bureau (inutile de nier…) et de contrôler l’alimentation des produits qui y sont branchés.

En effet ce cylindre noir mat s’avère capable de délivrer jusqu’à 3500W. Relativement compact, il mesure 19,2cm de haut pour 15cm de diamètre et pèse 1,3kg. Il se branche sur une prise de courant mise à la terre depuis un câble de 2m. On peut donc aisément le placer sur un bureau afin d’accéder facilement aux prises connectées et surtout au hub USB. Ce dernier se voit équipé de la technologie de charge adaptative maison AiPower, conçue pour fournir le taux de recharge maximum le plus sûr pour tous vos périphériques alimentés par USB (Android, iOS, Bluetooth, appareil photo, ou tout autres batterie externe), jusqu’à 2,4 A par port (6A maximum au total). On reconnait les ports USB AiPower grâce à leur languette verte…

Bien que ces ports ne soient pas compatibles QuickCharge, ils conviennent parfaitement aux tablettes, afin de les charger à leur vitesse de charge maximale, comme un iPad dont le taux de charge maximal est de 2,4 A.

En réalité, il vaudra mieux éviter de charger 6 appareils à la fois avec les ports USB, et de s’en tenir à charger 3 ou 4 simultanément, car la sortie maximale de 6 ampères sera vite atteinte, soit 5 V / 2,0 A, ce qui est suffisamment rapide pour la plupart des devices du marché.

Quant aux 12 prises AC, elles sont de type F (utilisé dans plusieurs pays européens dont l’Allemagne) et la prise de terre est constituée de deux ergots placés de chaque côté à l’intérieur de la prise femelle. Ce qui permet de choisir le sens dans lequel on branche ses appareils, contrairement aux multiprises classiques qui imposent e sens imposé par les prises de type E…

La conception cylindrique de cet Aukey PowerHub XL tout comme la disposition des ports de charge s’avèrent vraiment pratique à l’usage. Tout comme la présence d’un bouton d’alimentation cerclé de vert lorsqu’il est mis sous tension. Pratique pour allumer et éteindre le PowerHub XL quand il n’est pas utilisé et pour économiser nos chargeurs, sans voir à se soucier de les débrancher.

S’il pèse 1.3kg, c’est que le PowerHub XL embarque des protections destinées à protéger vos appareils contre la foudre, les surtensions, la surchauffe et la surcharge.

Comptez 49.99€, et régulièrement en promo.

Caractéristiques techniques

Entrée : AC 100-240V 15A 50/60Hz

Sortie AC : 100-240V 5A

Puissance de sortie totale maximale : 3500W

Sortie USB (AiPower) : 5V 2.4A (6A maximum au total)

Dimensions : 192 x 150mm

Poids : 1.3kg