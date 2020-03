Sennheiser fête son 75ème anniversaire !

Tous ceux qui souhaitent nous adresser leurs vœux ou partager un moment vécu avec Sennheiser sont invités à le faire sur le site web anniversaire ou via Instagram ou Twitter avec le hashtag #Sennheiser75. Ils figureront dès lors sur notre carte mondiale des vœux d’anniversaire et seront automatiquement candidats pour tenter de remporter un casque Sennheiser.

La société allemande a en effet été fondée en 1945 par le Prof. Dr. Fritz Sennheiser et reste à ce jour une entreprise familiale indépendante. Depuis 2013, ses petits fils, Daniel Sennheiser et le Dr Andreas Sennheiser sont les présidents directeurs généraux, la troisième génération de la famille Sennheiser à diriger l’entreprise. Leur grand-père avait créé le premier micro sans fil, leur père fut l’inventeur du casque de musique. Daniel et Andreas Sennheiser, troisième génération à la tête du groupe éponyme allemand, n’ambitionnent rien moins que de « créer le futur de l’audio ». Ils misent donc sur la technologie 3D, ont scellé des partenariats avec des acteurs de réalité virtuelle dont Facebook.

2020 est une année très spéciale pour Sennheiser puisque le spécialiste de l’audio fêtera son 75ème anniversaire ! Toute cette année, Sennheiser célébrera la magie du son et fera profiter ses fans de promotions, jeux-concours et éditions spéciales.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!