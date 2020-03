Uxbridge, la petite dernière de Marshall intègre Alexa et AiPlay 2

Le design caractéristique de la marque et de ses amplis de guitare ne change pas, avec ses boutons spécifiques qui permettent de régler directement le volume, les basses et les aigus depuis le dessus de l’enceinte.

Plutôt compacte (128 x 168 x 123 mm pour 1,39 kg), cette nouvelle enceinte connectée Uxbridge Voice de Marshall est associée à Alexa et intègre en plus Spotify Connect, Bluetooth 5.0 et Airplay 2. Cette dernière permet de créer une belle installation multi-room avelc le son emblématique et assez typé signé Marshall.

Après les Stanmore II et Acton II qui embraquent Alexa, voici la petite dernière enceinte ultra compacte signée Marshall, Uxbridge Voice. Le vrai plus ? La connectivité AiPlay 2.

