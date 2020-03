Zhiyun CRANE 3S, le stabilisateur musclé des pros

Zhiyun Tech, entreprise chinoise basée à Shenzhen, est l’un des leaders de stabilisateurs pour appareils photo et smartphones. Leur gamme, déjà très complète, s’enrichie d’un nouveau modèle, le CRANE 3S, un steadycam professionnel et particulièrement polyvalent, fait pour les cinéastes et créateurs de contenus.

Des nouveautés attendues par les créateurs de contenu

Le précédent modèle CRANE 3 LAB a créé une nouvelle façon de tenir un gimbal en mode « underslung » avec une deuxième poignée. Dorénavant, le CRANE 3S repense la structure et introduit une seconde poignée amovible avec deux options : la poignée EasySling et la poignée SmartSling. Vous pouvez soit monter la poignée EasySling pour étendre la prise pour plus de

confort en position verticale et en position allongée, soit choisir de monter la poignée SmartSling avec un panneau de contrôle intuitif et un écran OLED, pour un réglage direct des paramètres de la caméra et du stabilisateur, ou les combiner. Les poignées sont faciles à monter et à démonter, et toutes deux sont pourvues de plusieurs trous de fixation de différentes tailles pour monter des accessoires. La conception modulaire rend le CRANE 3S très compatible avec les chariots motorisés, les flèches, les caméras à câble, Easyrig, etc.

Le CRANE 3S a été remanié avec de nouveaux moteurs « SUPER » qui lui permettent de supporter une charge utile de 6,5 kg pour

des configurations de caméra plus ambitieuses, notamment les Canon EOS 1DX, les caméras de poche Blackmagic, et même les séries Canon Cinema EOS, Sony FS et FX, et les caméras Red Digital Cinema (la liste des appareils compatibles est disponible ici).

Le CRANE 3S est piloté par un nouvel algorithme qui permet une vitesse et une fluidité de réponse phénoménales. En tir d’action rapide, il peut résister aux vents violents et aux forces G.

L’axe de roulis incliné à 55° est conçu pour une vue sans restriction et laisse suffisamment d’espace pour monter de grands combos de caméras de cinéma. Un support d’objectif plus grand a été ajouté au système de zoom et de mise au point. Le CRANE 3S est annoncé avec 12 heures d’autonomie. Pour augmenter cette charge, Zhiyun propose le TransMount PowerPlus Battery Pack, un bloc d’alimentation compact mais à charge rapide offrant une autonomie de 18 heures pour le stabilisateur.

Une application largement améliorée

Grâce au module de transmission d’images Zhiyun TransMount, la vidéo peut être diffusée en continu vers un maximum de trois moniteurs de contrôle, y compris les smartphones. Le système ViaTouch 2.0 de l’application ZY Play comble le fossé de communication entre le stabilisateur, la caméra et les moniteurs de contrôle, ce qui permet de régler les paramètres de la caméra et du stabilisateur à distance et de manière intuitive. Le système ViaTouch 2.0 permet également de contrôler les mouvements du stabilisateur à distance et de les visualiser.

Trois options sont disponibles à l’achat sur le magasin officiel de ZHIYUN :

CRANE 3S (avec poignée SmartSling) à 849€

CRANE 3S-E (avec poignée EasySling) à 769€

CRANE 3S Pro (avec poignée SmartSling, bloc-piles PowerPlus, contrôleurs Zoom&Focus, émetteur de transmission d’images et pince pour Smartphone) à 1299€

Fiche technique :

Dimensions : 295 x 201 cx 305mm

Poids : 3.2kg

Autonomie : 12 heures sur batterie – 18 heures avec le PowerPlus Battery Pack