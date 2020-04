Dirt Bike Unchained, le jeu de course moto signé RedBull débarque !

Après les très bons Bike Unchained et son second opus, Dirt Bike Unchained ou le deux-roues version extrême – dixit RedBull – arrive officiellement sur nos plateformes mobiles Android et iOS. Une bonne façon de se défouler pendant ces temps de confinement…

Dirt Bike Unchained embarque bon nombre de motos (KTM et protos tout-terrain imaginaires) de différentes cylindrées, qu’il faudra bien entendu améliorer avec vos gains. Pour ce faire, le jeu propose des circuits dans des décors aux graphismes forts bien réalisés. Le but ? Gagner des (nombreuses) courses en sautant, dérapant et en effectuant des cascades et des figures des plus osées et difficiles, en réussissant des défis pour gagner en réputation afin de se hisser dans les classements, et gagner votre casque Red Bull…

Heureusement, des mentors – certaines des plus grandes stars du motocross professionnel, dont Laia Sanz, Jorge Padro et Jonny Walker, qui présentent et s’expriment tous dans le jeu.

Dirt Bike Unchained permet de jouer avec des amis ou en solo, de se confronter au maître et de parcourir jungles, déserts et marécages du monde entier.

Enfourchez votre bécane et explorez le paradis du moto-cross avec le freemium Dirt Bike Unchained sur iOS ou Android.