Joué Play, et tout le monde peut jouer de la musique

Faire un beat, jouer une mélodie et construire des accords naturellement sur un instrument de musique numérique mais expressif, c’est le pari de Pascal Joguet, co-fondateur du contrôleur “multitouch” Lemur rendu célèbre par des artistes internationaux tels que Daft Punk et Nine Inch Nails (excusez du peu…).

Le but ? Rendre la création musicale accessible à tous en combinant un contrôleur MIDI modulaire ludique et interactif avec une application simple d’utilisation. Le moyen ? Un campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Il y a trois ans, Joué Music Instruments, une entreprise bordelaise, lançait son premier contrôleur MIDI destiné aux musiciens professionnels et utilisé aujourd’hui par de nombreux artistes à travers le monde. La seconde génération, Joué Play,est cette fois conçue pour les musiciens amateurs désireux de pouvoir créer sans complexe de la musique avec plaisir et simplicité.

La Joué Play est faite de bois de hêtre et de métal. Elle embarque un capteur tactile sensible à la pression sur lequel les modules en silicone souples et interchangeables sont déposés. Ces derniers imitent les touches d’un piano, un manche de guitare, un clavier de synthé ou des pads de batterie ou de type potentiomètre et même XYZ pour jouer comme un DJ !

Tous ces différents modules peuvent être utilisés dès la sortie de la boîte en combinaison avec l’application Joué Music ou branchés sur n’importe quel logiciel MIDI

Il suffit de brancher le Joué Play sur sa tablette ou smartphone, de lancer l’application pour commencer à faire de la musique !

En voila un super moyen d’aider les enfants à se lancer dans la musique d’une manière simple et ludique.

Ce super joué (whaoo le jeu de mot..) peut être acquis pendant la campagne Kikstarter au cours de laquelle les contributeurs auront la possibilité d’acheter l’ensemble complet qui comprend la Board Joué et quatre modules d’instruments (batterie, piano, guitare et synthétiseur) pour un super prix de 267€.

Alors vite !