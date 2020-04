Le Memory Mic de Sennheiser en super promo !

En cette période si particulière de confinement contraint, Sennheiser a ajouté une nouvelle offre spéciale à son Memory Mic et son application gratuite qui permettent de créer facilement des vidéos avec son smartphone et un son de qualité.

Le Memory Mic se connecte à l’application gratuite MEMORY MIC (disponible sur Google Play ou Apple Store) en Bluetooth et fonctionne ainsi sans aucun câble, pour une grande liberté de mouvement et donc de création dans la conception des vidéos. Il suffit ensuite de synchroniser l’audio et la vidéo via l’application en appuyant sur un simple bouton. L’application comprend en outre une fonction de mixage qui permet de sélectionner intuitivement un bon équilibre entre le son du Memory Mic et le son ambiant enregistré par le smartphone.

Depuis l’application, l’utilisateur peut également régler le niveau sonore du microphone, utile notamment pour capter les voix les plus douces. Dans la mesure où le Memory Mic est sans fil, il n’occupe aucune entrée sur le smartphone, ce qui permet d’utiliser des accessoires supplémentaires comme un stabilisateur ou raccorder un microphone filaire supplémentaire pour les interviews.

Le microphone Memory Mic, fiable, robuste, intelligent and très léger, offre ainsi un son avec une excellente qualité de diffusion et cela quelle que soit la distance du smartphone. L’autonomie en fonctionnement du microphone est de quatre heures et sa batterie lithium-polymère intégrée se recharge en à peine deux heures via le port USB. En une heure de chargement la batterie atteint 70% de sa capacité pour être prêt à enregistrer la prochaine vidéo.

Le Memory Mic est en promo à 99€ (proposé initialement à 199 euros) jusqu’au 31 mai…