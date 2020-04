OPPO lance ses intras true wireless, OPPO Enco Free

Ces intras OPPO Enco Free , dotés d’une tige tactile, embarquent deux microphones (et de l’intelligence artificielle) pour une communication parfaite quelque que soit l’environnement. Le micro principal capte la voix tandis que le micro secondaire détecte et réduit les bruits ambiants.

