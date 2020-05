Orbi remise votre box Orange à la cave

Grâce à sa gamme Orbi, Netgear est devenu le spécialiste du Wifi grand public performant, efficace et facile d’utilisation. Mais ils étaient cantonné à leur place de borne Wifi, toujours dépendants de votre box opérateur. C’est désormais terminé, pour certains appareils de la gamme, qui vous permettent dorénavant de vous passer de votre box internet… Mais seulement chez Orange pour le moment.

Possédant une gamme complete pour équiper votre petit appartement parisien ou votre villa de 450m2, les appareils Orbi ont trouvé une belle place chez les utilisateurs qui pestaient de ne plus avoir de wifi à l’autre bout de leur logement. Si la connexion et le paramétrage ont toujours été un jeu d’enfant, on était toujours obligé de se coltiner la box de notre opérateur. Soyons honnête, à part si votre box propose d’autres services (lecteur multimédia, NAS,…), ce n’est qu’un boitier de plus qui vous connecte à internet.

Pour certains appareils Orbi, tout ceci est du passé. En effet, de nouveaux firmwares sont disponibles avec une nouveauté majeure, la possibilité de se connecter directement au réseau Orange sans Livebox pour les abonnés fibre avec ONT et laisser votre Orbi gérer la connexion grâce à la prise en charge de l’authentification DHCP (option 90) et le support de la TV sur IP. Oui vous avez bien compris, si vous êtes abonné Orange La Fibre, fini la box Orange qui peut désormais retrouver sa place dans son carton.

Si la fonctionnalité existait déjà, elle n’était disponible que sur le système Orbi RBK50. Netgear élargit sa gamme supportant la connexion sur le réseau Orange avec tous les appareils de la gamme Wi-Fi 5 : les modèles gaming XR500/XR700, R9000, et les modèles plus classiques RBK1x, RBK20 et RBK50.