2 nouveaux NAS signés Synology : DS720+ et DS420+ avec cache optimisé

Synology lance le DS720+ (deux baies) et le DS420+ (quatre baies) qui incluent désormais deux emplacements NVMe M.2 dédiés au cache. Ils sont conçus pour offrir une fluidité de partage de fichiers, de diffusion vidéo et de gestion de photos pour les particuliers et les petites entreprises.

Ces deux nouveaux NAS sont les plus rapides proposés par le constructeur taïwanais. Leurs deux emplacements M.2, lorsqu’ils sont occupés, sont réservés à la mise en cache et multiplient par 20 la vitesse d’accès en lecture/écriture. Il en résulte des applications jusqu’à 143 % plus réactives par rapport à leur prédécesseur, et une amélioration des performances de plus de 15 % lors de l’exécution de tâches gourmandes en ressources informatiques.

Bien entendu, tous deux fonctionne sous l’excellent DiskStation Manager (DSM), maintenant en version 6.2.3, dont une démo en ligne est disponible ici.

Si la garantie standard de ces NAS est de 3 ans, celle-ci peut être étendue à 5 ans…

Spécifications techniques DS720+ DS420+ Processeur 4 cœurs Intel Celeron J4125 2 cœurs Intel Celeron J4025 Mémoire DDR4 de 2 Go extensible à 6 Go Capacité jusqu’à 112 To avec DX517 Jusqu’à 64 To Baies de disques internes / Max 2 / 7 4 Emplacement dédiés aux caches 2 xM.2 NVMe 2280 Interface réseau 2 connecteurs Gigabit RJ45

Comptez 462€ pour le DS720+ et 520€ pour le 420+