Nuki Smart Lock, la solution sans clefs idéale pour la famille ou la location de coute durée

La vie de famille profite au premier chef d’une serrure connectée. L’ado ne perd plus ses clefs, le père et la mère entrent les bras chargés, la nouvelle nounou peut venir quand elle veut et le livreur peut déposer le colis. Mais la location saisonnière profite aussi de cet équipement qui n’oblige plus le propriétaire à être présent pour la remise ou la restitution des clés.

Nuki Smart Lock transforme votre Smartphone en clé intelligente. Elle ouvre la porte lorsque vous rentrez chez vous et la verrouille lorsque vous quittez votre domicile. Grâce à l’implémentation d’Apple HomeKit, Nuki peut désormais être contrôlé via Siri, géré via l’application Apple Home et facilement intégré dans votre système de maison intelligente.

Les clefs et la famille, c’est une histoire compliquée avec des drames, des pertes, des oublis, des fonds de sacs à main…

Avec Nuki Smart Lock, plus de clefs, mais un accès par le smartphone révocable à tout moment, une télécommande par bouton pour les moins grands, une autorisation d’accès temporaire, l’ouverture à distance ou automatique en arrivant chez soi : autant de fonctions qui rendent la vie de famille bien plus simple. Fini le cauchemar des clés perdues plusieurs fois dans l’année…

Mieux encore : vous rentrez les bras chargés de sac de courses. Plus besoin de tout poser et de chercher vos clés au fond de la poche (laquelle) ou du sac… Avec la Nuki Smart Lock, la porte s’ouvre automatiquement grâce à la fonction de déverrouillage Auto Unlock en option.

Avec la Nuki Smart Lock, quand le livreur arrive et appelle, il suffit d’ouvrir la porte par le smartphone à distance et de lui demander de déposer le colis dans l’entrée. Une fois qu’il est sorti, le smartphone verrouille la serrure. De plus, combiné avec une caméra vidéo, il est possible de surveiller le processus de livraison à distance.

Pour les loueurs, l’accès avec une remise des clefs en mains propres et une restitution en partant ne semblent plus vraiment d’actualité. Permettre un accès sécurisé sans clés et sans avoir à utiliser des emplacements “cachés” comme le pot de fleur, le paillasson ou même le voisin n’a que des avantages, même en dehors des règles actuelles de distanciation sociale.

Simple et fiable

La serrure connectée Nuki Smart Lock 2.0 s’installe en quelques minutes sur le côté intérieur de la porte en gardant la serrure d’origine, et même le cylindre existant dans la majorité des cas*. Pour accéder, le locataire devra juste télécharger l’application sur son smartphone et le propriétaire lui donnera une autorisation d’accès temporaire du début à la fin de la location. À chaque fois qu’il entre ou quitte le logement, il suffit de cliquer sur ouvrir ou fermer.

Encore plus simple, il est possible d’installer un clavier Nuki à côté de la porte, à l’extérieur du logement. Le Nuki Keypad se fixe au choix par un autocollant ou deux vis. Alimenté par deux piles de grande autonomie, aucun câble n’est requis et le propriétaire sera prévenu à l’avance quand il sera temps de changer les piles. Pour donner l’accès, il va assigner un code à six chiffres au locataire qui sera actif pendant la durée de la location. Pour entrer, il suffit de taper le code et pour verrouiller la porte après être sorti, il suffit d’appuyer sur le bouton de verrouillage, elle se verrouillera automatiquement une fois dehors et la porte fermée.

Si le logement se situe dans immeuble, il est possible d’adjoindre un Nuki Opener qui commande l’ouverture de la porte de l’immeuble. Là encore, il suffit d’ouvrir par le smartphone. Il est également possible de coupler la sonnette de l’appartement de manière à ce que la porte de l’immeuble s’ouvre simplement en faisant sonner la porte dans un délai déterminé et prédéfini.

La Nuki Smart Lock 2.0 s’installe en quelques minutes à l’intérieur de la porte sur la serrure existante, sans perçage de trous et sans outils. La liaison sans fil est hautement sécurisée et l’installation n’est pas visible de l’extérieur. Pas besoin de sortir le smartphone de sa poche en arrivant puisque la porte s’ouvre automatiquement. Il est possible de donner un accès aux personnes de son choix, de manière ponctuelle ou permanente. La télécommande Fob remplace une clef quand on n’a pas de smartphone. Toute autorisation peut être révoquée à tout moment.

Nuki Smart Lock 2.0, Nuki Bridge, Nuki Keypad et Nuki Fob sont disponibles aux prix respectifs de : 229€, 99€, 79€ et 39€, chez Boulanger, Cdiscount et Amazon, ainsi qu’auprès de divers revendeurs Apple Premium, ou directement sur la boutique en ligne de Nuki.

Le Nuki Combo, composé de la Nuki Smart Lock 2.0 et du Nuki Bridge est disponible au prix public conseillé de 299 €

* Il est possible de vérifier la compatibilité de la serrure et du cylindre depuis ce lien