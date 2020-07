[Coup de pouce] Overcap : la 1ère capuche amovible 100% confort, quelle que soit la météo !

Que vous soyez en randonnée, en reportage ou pour un travail à l’extérieur quelle que soit la météo, Overcap vous protégera des intempéries, du vent et même du soleil !

Conçue par la startup héraultaise Ozax, Overcap est l’accessoire indispensable de toutes les sorties outdoor. Elle a fait l’objet de plus de 3 ans de R&D et de tests en conditions réelles sous toutes les conditions météo : pluie, vent, soleil ou même neige, et elle offre un confort optimal en toute situation. Elle se révèle particulièrement adaptée à la pratique d’activités calmes en plein air : l’observation et la photographie de la faune/flore, l’immersion nature, la pêche et la marche de loisirs…

Résistante au vent ?

Overcap est la première capuche qui possède des armatures. Elle se déploie et se replie en un seul geste simple et rapide. Elle résiste ainsi au vent jusqu’à 80 km/h, de côté comme de face. La tête reste libre de tout mouvement car elle ne touche pas le textile, grâce aux fins arceaux insérés dans la capuche. Sa conception spécifique permet une ventilation naturelle de la tête ce qui s’avère particulièrement utile sous un soleil ardent ou sous une longue pluie. Un dernier avantage et non des moindres : elle permet de garder les mains libres.

Amovible, elle s’attache aux bretelles de tout type de sac à dos, ce qui lui permet de s’adapter à de nombreuses activités. Une fois repliée, elle se range dans un sac compact. Overcap c’est aussi des fonctionnalités bien pensées avec :

deux filets latéraux qui préservent un grand angle de vision et apportent une ventilation complémentaire,

un protège-cou amovible qui bloque le vent en cas de besoin et une casquette escamotable offrant une protection supplémentaire pour les lunettes lors d’une forte pluie ou les yeux si le soleil est rasant.

Overcap se voit aussi livrée avec deux accessoires :

une cape de pluie spécifique pour les sacs à dos, destinée à empêcher la pluie de couler entre le dos et le sac à dos…

une moustiquaire pour les activités en zone humide, maintenue éloignée du visage et du cou

Overcap fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur Indiegogo jusqu’au 31 Juillet 2020.

Caractéristiques :

Imperméable (4 000 mm, supérieur aux tentes haut de gamme)

Anti-UV (UPF 50+)

Anti-chaleur (textile à revêtement interne argenté)

Anti-déchirure (textile ripstop)

Légère (400 g)

Compacte (se plie dans un sac de 35 cm x 28 cm)

Composants démontables et remplaçables

Label OEKO TEX (textiles exempts de produits toxiques)