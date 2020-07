DS920+ de Synology, jusqu’à 144 To !

Le dernier Synology DS920+ est un puissant NAS de bureau à 4 baies qui offre une expérience de gestion des données rapide et fluide, ainsi qu’un débit de lecture séquentielle et d’écriture séquentielle supérieur à 225 Mo/s…

Le DS920+ est fourni avec deux emplacements SSD M.2 intégrés qui prennent en charge la technologie de cache SSD de Synology. L’objectif ? Accélér le cache sans occuper les baies de disque de stockage et diviser par 20 le temps de réponse des E/S aléatoires par rapport aux disques mécaniques.

Conçu pour une capacité de stockage évolutive, le DS920+ permet de démarrer petit et d’étendre la capacité de stockage lorsque vos données augmentent. Il est ainsi possible de lui adjoindre 5 disques supplémentaires avec l’unité d’extension Synology DX517 pour une capacité de stockage supérieure jusqu’à 80 To !

Ce NAS Le DS920+ est fourni avec la suite collaborative de Synology, la solution de productivité et de partage de fichiers qui favorise la collaboration en

équipe tout en tirant parti des avantages du cloud privé pour contrôler entièrement les données et empêcher les fuites de données, grâce à la prise en charge de HTTPS, à un pare-feu intégré et plusieurs mécanismes de blocage automatique des intrusions d’IP et de compte.

Synology Drive permet la synchronisation et la sauvegarde des données via le portail Web et les applications de bureau sous Windows, macOS et Linux. Intelliversioning permet de sauvegarder les anciennes versions tout en minimisant l'utilisation de l'espace de stockage et prend en charge la restauration de données à la demande.

Synology Office comprend des documents, des feuilles de calcul et des diapositives éditables en ligne afin de permettre à plusieurs utilisateurs de modifier les données, de les commenter et de les partager simultanément, sans frais de licence supplémentaires.

Synology MailPlus est un serveur de messagerie fiable, accessible via un client Web intuitif et prend en charge le déploiement dans des clusters high-availability.

Synology Chat optimise la communication entre les équipes et offre les fonctionnalités de chiffrement des messages, l'épinglage, le transfert, les rappels et la planification.

Le DS920+ est doté d’un système de fichiers Btrfs optimisé par Synology afin d’offrir une grande fiabilité et des performances élevées.

Btrfs est un système de fichiers moderne conçu pour protéger l’intégrité des données grâce à la mise en miroir des métadonnées, à la réparation spontanée des fichiers et à la réplication rapide des instantanés.

Par ailleurs, le DS920+ offre aux utilisateurs une gamme de solutions de sauvegarde pour les environnements cloud et physiques sur site. La sauvegarde et la

restauration des données sont simplifiées et exemptes de licences sur les modèles de NAS compatibles.

Cloud Sync permet de sauvegarder ou de synchroniser facilement des données entre un Synology NAS local et d'autres services cloud

Synology Drive Client sauvegarde les périphériques de bureau Windows, Mac et Linux afin de protéger les fichiers informatiques importants

Hyper Backup offre une large gamme de destinations pour les sauvegardes de votre NAS, y compris sur site et dans le cloud

Enfin, avec Synology Surveillance Station, le DS920+ peut servir de système de surveillance vidéo complet. Il suffit d’ajouter des caméras connectées (plus de 7300 caméras IP compatibles) au réseau pour surveiller leurs flux en direct, lire des enregistrements et recevoir immédiatement des alertes d’événements.

Une plateforme prête pour la virtualisation

Virtual Machine Manager, l’hyperviseur natif de Synology, permet de gérer plusieurs machines virtuelles sur le DS920+ et d’exécuter des applications Windows, Linux et Virtual DSM sur le NAS Synology.

Le DS920+ est disponible pour 520€ sans disque.

Spécifications techniques

Matériel

CPU : Intel Celeron J4125 à quatre coeurs 2,0 GHz, accélération jusqu’à 2,7 GHz

Moteur de chiffrement matériel : Oui (AES-NI)

Mémoire : DDR4 intégrée de 4 Go (extensible jusqu’à 8 Go)5

Types de disques compatibles : 4 x 3,5″ ou 2,5″ SATA HDD/SSD (disques durs non inclus), 2 SSD M.2 2280 NVMe (disques non fournis)

Disque remplaçable à chaud : Oui

Port externe : 2 ports USB 3.0, 1 ports eSATA

Taille (HxLxP) : 166 x 199 x 223 mm

Poids : 2,24 kg

LAN : 2 Gigabit (RJ-45)

Wake on LAN/WAN : Oui

Marche/arrêt planifié Oui

Ventilateur système : 2 (92 x 92 x 25 mm)

Protocole réseau : SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)

Système de fichiers internes : Btrfs, ext4

Système de fichiers externe : Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT6

Type de RAID : Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10