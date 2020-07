La série 20 de Synology s’étoffe avec le DS220+

Synology annonce la disponibilité de son NAS DS220+, un système d’entrée de gamme qui bénéficie des améliorations de ses ainés. Parfait comme point de départ pour commencer à consolider et sécuriser les données de nombreuses entreprises à domicile ou de petite taille.

Synology DiskStation DS220+ est une solution de stockage réseau compacte qui simplifie la gestion de vos données et de vos contenus multimédias. Elle facilite le partage de données, la diffusion vidéo et l’indexation de photos et offre des options complètes de protection et de récupération des données.

DS220+ est un NAS de bureau à 2 baies hautes performances conçu pour accélérer le partage de données et optimiser leur gestion. Il a récemment été doté de deux ports LAN 1 GbE afin de prendre en charge le basculement réseau et, lorsque Link Aggregation est activé, le DS220+ fournit plus de 225 Mo/s de lecture séquentielle et un débit séquentiel en écriture de 192 Mo/s. Les données peuvent être mieux protégées grâce à la mise en miroir de disques RAID 1 afin d’éviter toute défaillance soudaine d’un disque.

Le DS220+ offre aux utilisateurs une gamme de solutions de sauvegarde pour les environnements cloud et physiques sur site. La sauvegarde et la restauration des données sont simplifiées et exemptes de licences sur les modèles de NAS compatibles.

Ce DS220+ s’avère parfait pour commencer à s’équiper en solution de sauvegarde.

Comptez 345€