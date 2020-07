RHA TrueConnect 2, plus et mieux

L’écossais RHA (Reid Heath Limited) de Glasgow, bien connu de la rédaction de WaM et auteur des excellents (et uniques au monde) CL2, des intras planar-magnetic, lance la deuxième génération de ses intras True Wireless, sobrement nommés TrueConnect 2. Au menu, une autonomie totale de 44 heures, un son puissant et immersif, et de nouvelles commandes tactiles.

Sortis à l’automne 2018, les intras True Wireless de RHA arrivent donc dans une seconde itération, profondément revue. Aux 9h d’autonomie des intras s’ajoutent 35h fournis par le boitier rechargeable en USB-C, et ce ne sont donc pas moins de 44h de musique et/ou appels qui sont offerts par cette toute nouvelle version.

La signature sonore des drivers dynamiques de 6mm a également été affinée pour mieux coller aux standards et particularités de la marque de Glasgow pour un son clair, équilibré et d’une puissance accrue (et c’est tant mieux…).

Des commandes tactiles ont été ajoutées pour prendre les appels, changer de piste musicale ou lancer votre assistant numérique (Siri, Google Assistant et Bixby) avec lequel ils sont compatibles.

Ces TrueConnect 2 sont maintenant conformes à l’indice de protection IP55 (poussière, transpiration et éclaboussures) – mais n’allez tout de même pas vous baigner avec…

La qualité des appels a également été revue. A cet effet, RHA a placé deux microphones dans chaque oreillette. Un microphone sur la tige et un à l’arrière du bouton (près du bouton).

Le microphone sur la tige est plus proche de la bouche, et capte donc fortement la voix et le bruit externe sera plus faible. Alors que le microphone arrière capte fortement le bruit externe et la voix sera plus faible. Ainsi, les TrueConnect 2 peuvent identifier les sons qui sont ceux de la voix et éliminer plus de bruits de fond pour un son clair et net.

Enfin, les TrueConnect 2 se connectent en Bluetooth 5.0 pour une connexion plus rapide et parfaitement stable, et surtout, chaque oreillette est indépendante l’une de l’autre et connectée indépendament sur le smartphone.

Le seul (petit) reproche que l’on pourrait leur adresser concerne le seul codec SBC disponible… A vous de choisr des fichiers audios de qualité.

Disponibles en noir Carbon ou bleu Navy, pour 159.95€ assortis d’une garantie de 3 ans.