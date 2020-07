[Test] Emetteur – récepteur Bluetooth 2 en 1 AUKEY BT-C6

Low Latency ? La latence, aussi appelée lag (bien connu des gamers qui la détestent), est délai entre le moment où une information est envoyée et celui où elle est reçue. Dans le cas du son, c’est le temps que va mettre le son à aller de votre appareil à vos oreilles. Quasiment nulle avec un fil (on parle de quelques millisecondes), la latence passe facilement autour de 300 ms avec une diffusion Bluetooth. Un tel délai correspond par exemple à 8 images d’un film à 24FPS, voire à un mot court (1 ou 2 syllabes). Difficile alors de suivre un film ou une émission avec un casque bluetooth qui offre un décalage d’un tiers de seconde.

Il a beau être tout petit mais il embarque une connectivité Bluetooth 5.0 avec les profils A2DP et AVRCP , ainsi que les codecs aptX et aptX Low Latency . Dommage pour les utilisateurs d’iOS qui n’utilise pas ces codecs, au profit du AAC dont le BT-C6 est dépourvu…

L’objet en question se révèle tout petit : 67 x 67 x 20 mm et ne pèse que 43 g. Ses flancs sont équipés d’un port de charge microUSB, de 2 ports optique (in/out), d’un port audio jack 3.5 mm, d’un bouton d’apparaige et d’une barrette de volume, de 2 interrupteurs optique/audio et TX/RX (émetteur/récepteur). Le dessus de l’appareil accueille quant à lui un bouton multi-fonctions et une led multicolore de statut. Nul besoin de laisser brancher le BT-C6 en permanence car il possède une petite batterie Li-Po de 230mAh qui lui confère jusqu’à 13 heures d’autonomie.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!