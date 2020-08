2 nouvelles barres de son compactes signées Yamaha

Yamaha présente ses deux nouvelles barres de son SR-B20A avec son 3D virtuel et la compacte SR-C20A avec haut-parleurs de graves intégrés.

Saviez-vous que Yamaha est la marque qui a inventé le concept “Barre de son”, il y a déjà 15 ans… ? Les deux nouveaux modèles, disponibles dès septembre, révèlent un nouveau design et notamment une solution très compacte.

SR-B20A : son 3D surround virtuel

La nouvelle SR-B20A se voit dotée de la technologie DTS Virtual:X qui crée un son 3D surround virtuel avec une restitution dynamique des graves inégalée. Elle présente un canal de hauteur virtuel additionnel destiné à produire un champ sonore réaliste qui envahit tout l’espace, de façon à être plongés dans l’action et ressentir pleinement les émotions.

Cette barre de son dispose de 2 haut-parleurs de graves de 75 mm avec bass-reflex, de 2 medium de 55 mm et de 2 tweeters de 25 mm. Le design de ses haut-parleurs circulaires et son coffre optimisé permet d’améliorer la qualité sonore.

Deux amplificateurs assurent la fonction des graves et du couple medium/aigus pour obtenir un équilibre parfait. Il est cependant possible de lui connecter un caisson de graves pour obtenir plus d’impact et de puissance pendant la diffusion de films, jeux, concert… ou tout simplement pour écouter de la musique. Idéale pour les amateurs de cinéma et de séries pour un environnement sonore pur et profond.

SR-C20A : nouveau design ultra compact pour les petits espaces

Particulièrement compacte (600 x 64 x 94 mm pour 1,8 Kg) et puissante, la nouvelle barre SR-C20A révèle un nouveau design raffiné et étudié pour se loger dans des appartements de petites surfaces, là où l’espace réservé à la TV est souvent réduit. Bluetooth, elle bénéficie de composants audio de qualité qui font la réputation de Yamaha en matière de barres sonores. Elle est idéale pour regarder des films en 2D, visionner des séries, écouter de la musique ou encore jouer à ses jeux vidéo préférés seul ou en réseau. La SR-C20A est la référence pour les jeunes urbains souhaitant profiter d’une barre de son qualitative qui produit un son clair et immersif dans un espace réduit sans importuner ses voisins.

Les SR-B20A et SR-C20A intègrent toutes deux un caisson. La SR-C20A dispose d’un haut-parleur de grave et de 2 radiateurs passifs et de 2 haut-parleurs larges bande pour délivrer une pureté sonore incroyable. Elles sont dotées de la fonction “Up Mix” qui permet de recréer un son multicanal, même pour les sources non surround et d’accroître la sensation de home cinéma.

Elles proposent également de nombreuses fonctionnalités, notamment la fonction Clear Voice, la compatibilité Bluetooth, une application de contrôle via Smartphone (Sound Bar Controller) et une sortie HDMI.

Les SR-B20A et SR-C20A offrent également la possibilité de diffuser de la musique à partir d’un smartphone en Bluetooth, de lire les contenus audio des services de streaming en ligne et YouTube.

Toutes deux sont équipées d’une sortie HDMI avec la fonction ARC (Audio Return Channel) prenant en charge le transfert du signal audio venant du téléviseur afin de traiter la bande sonore sans la moindre perte.

Un simple câble HDMI suffit sans recourir à un câble optique supplémentaire. La fonctionnalité CEC intégrée leur permet de s’allumer et de s’éteindre en même temps que le téléviseur.

Enfin, ces deux nouvelles barres sont compatibles avec l’application de contrôle Sound Bar Controller (iOS et Android). Il suffit de cliquer sur des icônes pour réaliser facilement diverses opérations et sélectionner les programmes proposés.

SR-B20A – Coloris : Black (EXCLUSIVITÉ FNAC-DARTY)

Dimensions de la barre : (L x H x P) : 910 x 53 x 131 mm – Poids : 3,2 Kg

Comptez 299 €

SR-C20A – Coloris : Black

Dimensions : (L x H x P) : 600 x 64 x 94 mm – Poids : 1,8 Kg

Comptez 299 €