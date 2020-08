Emberton by Marshall is back in stock!

Emberton est une (petite) enceinte portable dotée d’un son puissant et dynamique, typique de Marshall. Elle utilise la technologie True Stereophonic, une forme de diffusion audio multidirectionnelle propre à la marque américaine. Elle offre un son à 360° d’une qualité absolue, quelle que soit votre position par rapport à l’enceinte. Et avec une autonomie de plus de 20 heures, vous pouvez profiter sans limite de la qualité du son Marshall.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!