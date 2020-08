[IFA 2020] BLEU JOUR dévoile une nouvelle génération d’ordinateurs compacts

Destiné aux professionnels et aux particuliers, le KUBB embarque pour la première fois les processeurs AMD Ryzen de dernière génération pour des performances exceptionnelles. Equipé de mémoire DDR4 2400MHz et de SSD M.2 NVMe, le KUBB est optimisé pour exploiter tout le potentiel d’applications multimédia, financière, bureautique ou de gestion…

Doté d’un boitier ultra compact et design, Le MOVE 2 est une station de travail embarquant toute la performance nécessaire pour performer au quotidien. Processeurs Intel Core ou Xeon, le MOVE 2 répond aux plus hautes exigences grâce à sa compatibilité avec de nombreuses cartes graphiques AMD Radeon ou NVIDIA GeForce RTX afin d’exceller dans divers domaines comme le montage vidéo, l’architecture, le développement de jeux ou encore la modélisation 3D.

Conçu autour de la plateforme modulaire et évolutive Intel NUC Elements Extreme, le MOVE Ultimate a été pensé pour les joueurs. En effet, il possède une poignée ergonomique, intégrée dans son design, qui permet de l’emporter partout afin de se confronter aux meilleurs joueurs de la planète. Malgré sa taille réduite, le MOVE Ultimate offre une puissance de tir de haut vol : Processeur Core de 9ième génération, compatibilité carte graphique Nvidia GeForce RTXTM ou AMD RadeonTM RX, SSD M.2 NVMe, Wi-Fi 6, Dual Lan… bref, un ensemble de caractéristiques pour dépasser ses limites et disposer des “meilleures armes” pour remporter la victoire. Le MOVE Ultimate est aussi équipé de deux Ports ThunderboltTM 3 d’une vitesse sans précédent de 40 Gbit/s … MOVE Ultimate est disponible dès le mois de septembre au prix de 1 450 €.

Design, compacité, puissance et modularité sont les maitres mots de cette nouvelle gamme signée du fabricant français ! Ces trois nouveaux ordinateurs reposent sur la technologie Intel NUC Elements et possèdent de sérieux atouts… dont MOVE Ultimate, une station de travail transportable ultra-performante à destination de tous les joueurs qui souhaitent disposer d’un PC puissant où qu’ils soient ! Vous allez à l’IFA de Berlin du 03 au 05 Septembre 2020 ? RV Stand 117, Hall 14.1

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!